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НОВОСТИ | Происшествия





25.05.18 11:14 Следствие заявило о новом уголовном деле в Богучанском районе



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Фамилия подозреваемого известна нашей редакции. Мужчина уже находился в красноярском СИЗО №1 по подозрению в контрабанде леса в Китайна 85 миллионов рублей. Полиция в ходе проверки выявила незаконный, по их мнению, возврат НДС почти на 5 миллионов рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Руководитель пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко: "Рассматривается ряд материалов о его причастности к незаконной рубке леса. Можно сказать, что это продолжается в рамках декриминализации экономики Богучанского района. Данный предприниматель был аффилирован к экономической деятельности главы района, который сейчас задержан, и в отношении которого возбуждены уголовные дела".

Напомним, в День победы 9 мая оперативники задержали главу Богучанского района Александра Бахтина. Следствие подозревает его во взятках. Якобы он получил миллион рублей от строителей детского сада. Еще одно уголовное дело за откаты в 10% от предпринимателей, победивших в госконтрактах.

И это не последнее дело. Также следствием отстранен и спикер Богучанского райсовета Татьяна Брюханова. Депутата подозревают в незаконном получении субсидии на жильё в миллион рублей.
Под подпиской о невыезде находится и бывший замглавы одного из поселений. Женщину подозревают в незаконной сдаче в аренду муниципального жилья.

Чтобы побороть криминальный спрут, опутавший район, в Богучанах во вторник начальник краевого МВД Александр Речицкий и его коллега из Следственного комитета Александр Расстрыгин проведут прием граждан. И, возможно, после этого возникнут новые уголовные дела, и в СИЗО №1 появятся новые арестанты с богучанской пропиской.

Роман РЫКОВ






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