1500 участников из 67 хоровых коллективов Красноярска вышли на площадь, чтобы вместе со всеми желающими исполнить легендарные композиции. В итоге около двух тысяч голосов пели под аккомпанемент Красноярского симфонического оркестра, а руководили три профессиональных дирижера: Дмитрий Ходош, Константин Якобсон и Валерий Шелепов.
Главный дирижер Красноярского русского филармонического оркестра Валерий Шелепов: "Я уже не первый год принимаю участие в мероприятии. Всегда чувствуется большая ответственность, поскольку коллектив очень большой: хор полторы тысячи человек, симфонический оркестр. И это надо всё свести воедино, и чтобы это прозвучало убедительно, празднично."
В этом году День славянской письменности и культуры совпал с днём букваря, поэтому в репертуаре всеми известные песни из детства.
Для Красноярска это уже традиция. В первый раз горожане спели вместе с хором в 2014 году. И с тех пор ежегодно юноши и взрослые исполняют любимые всеми композиции. Эмоции здесь самые положительные.
- Я сюда стремилась, я ждала, каждый год переживаю, чтобы попасть на этот концерт.
- Объединили детей, молодежь и старшее поколение. Оказывается, музыка может объединять все поколения.
- Радость, любовь, какая-то вот неимоверность, состояние такое.
К слову, в этот день не только Красноярск, но и вся Россия от Владивостока до Калининграда пела в унисон.
Впервые День славянской письменности и культуры отметили в 1863 году. В 1991 ему был придан официальный государственный статус. И с тех пор 24 мая вся страна отмечает этот замечательный день.