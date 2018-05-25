НОВОСТИ | Общество













25.05.18 12:17 В Ачинске прошло выступление хора Сретенского монастыря





Фото

Руководитель хора Сретенского монастыря Никон Жила: "Современные средства, которые мы используем, это свет, звук, видеоинсталляции, новая мизансцена. В этом мы пытались воплотить идею стремления вперед, мощного развития".



Среди выступающих и участники популярных телешоу: вокалисты, танцоры, актеры. Стихи читает актриса театра и кино Елена Захарова. Вспоминает, дома, в Москве, много лет ходила в Сретенский мужской монастырь и восхищалась хором. Приглашение стать частью их творческого проекта приняла с большим удовольствием.

Актриса театра и кино Елена Захарова: "Я все время, когда не на сцене, не ухожу в свою гримерку. Я слушаю, как они поют, и получаю колоссальное удовольствие".



Приезд именитых артистов организовала компания "Роснефть". Лидер отрасли ежегодно финансирует творческие проекты хора в городах своего присутствия. В этом году это 22 точки на карте страны: в их числе Ачинск и Красноярск.

На память о незабываемом концерте каждый смог бесплатно получить диск с лучшими номерами хора, чтобы легче было дожидаться приезда артистов в следующем году.





Даже выход на сцену здесь - отдельное представление. Динамичная смена выступающих, огромный экран, аудио и современные световые эффекты. Сделано все, чтобы максимально овладеть вниманием зрителя, донести идею новой концертной программы хора Сретенского монастыря. Ее название: "Россия: время, вперед!"Руководитель хора Сретенского монастыря Никон Жила: "Современные средства, которые мы используем, это свет, звук, видеоинсталляции, новая мизансцена. В этом мы пытались воплотить идею стремления вперед, мощного развития".Среди выступающих и участники популярных телешоу: вокалисты, танцоры, актеры. Стихи читает актриса театра и кино Елена Захарова. Вспоминает, дома, в Москве, много лет ходила в Сретенский мужской монастырь и восхищалась хором. Приглашение стать частью их творческого проекта приняла с большим удовольствием.Актриса театра и кино Елена Захарова: "Я все время, когда не на сцене, не ухожу в свою гримерку. Я слушаю, как они поют, и получаю колоссальное удовольствие".Приезд именитых артистов организовала компания "Роснефть". Лидер отрасли ежегодно финансирует творческие проекты хора в городах своего присутствия. В этом году это 22 точки на карте страны: в их числе Ачинск и Красноярск.На память о незабываемом концерте каждый смог бесплатно получить диск с лучшими номерами хора, чтобы легче было дожидаться приезда артистов в следующем году. Анастасия ЦЫГАНКОВА













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













