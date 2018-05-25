Даже выход на сцену здесь - отдельное представление. Динамичная смена выступающих, огромный экран, аудио и современные световые эффекты. Сделано все, чтобы максимально овладеть вниманием зрителя, донести идею новой концертной программы хора Сретенского монастыря. Ее название: "Россия: время, вперед!"
Руководитель хора Сретенского монастыря Никон Жила: "Современные средства, которые мы используем, это свет, звук, видеоинсталляции, новая мизансцена. В этом мы пытались воплотить идею стремления вперед, мощного развития".
Среди выступающих и участники популярных телешоу: вокалисты, танцоры, актеры. Стихи читает актриса театра и кино Елена Захарова. Вспоминает, дома, в Москве, много лет ходила в Сретенский мужской монастырь и восхищалась хором. Приглашение стать частью их творческого проекта приняла с большим удовольствием.
Актриса театра и кино Елена Захарова: "Я все время, когда не на сцене, не ухожу в свою гримерку. Я слушаю, как они поют, и получаю колоссальное удовольствие".
Приезд именитых артистов организовала компания "Роснефть". Лидер отрасли ежегодно финансирует творческие проекты хора в городах своего присутствия. В этом году это 22 точки на карте страны: в их числе Ачинск и Красноярск.
На память о незабываемом концерте каждый смог бесплатно получить диск с лучшими номерами хора, чтобы легче было дожидаться приезда артистов в следующем году.