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25.05.18 10:34 В организации Универсиады-2019 примут участие 5000 волонтеров





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Волонтер зимней Универсиады-2019 Евгений Селивохин: "Мне это очень нравится, особенно в крупных масштабных мероприятиях участвовать. Это впечатлений море, знакомства новые с людьми из разных точек мира. С каждого события ты получаешь что-то новое: новые знакомства, новые навыки, новые крутые впечатления".



Людмила Костюченко уже на пенсии, но это не мешает ей стать частью Студенческих игр. В октябре прошлого года она была волонтером в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студенчества. Для неё это возможность быть на одной волне с подрастающим поколением.

"Для меня это, во-первых, общение с молодёжью, потому что, в основном, волонтёры - молодёжь. Потом, набираешься опыта какого-то. Не по работе, а жизненного даже. У молодёжи мы многому можем научиться", - поделилась волонтёр Зимней Универсиады-2019 Людмила Костюченко.



До всемирной зимней Универсиады 282 дня. Стать волонтером 29-х Студенческих игр может любой желающий, нужно заполнить анкету на официальном сайте и пройти собеседование. Приём заявок открыт до сентября этого года.



Утром занятия в техникуме, после поход в библиотеку. Евгений Селивохин студент Политехнического колледжа. Волонтерством занимается всего полгода, но эта деятельность уже стала частью жизни. Он работал на тестовых соревнованиях зимней Универсиады-2019, на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. В марте будущего года он примет участие в организации церемонии открытия и закрытия студенческих игр.Волонтер зимней Универсиады-2019 Евгений Селивохин: "Мне это очень нравится, особенно в крупных масштабных мероприятиях участвовать. Это впечатлений море, знакомства новые с людьми из разных точек мира. С каждого события ты получаешь что-то новое: новые знакомства, новые навыки, новые крутые впечатления".Людмила Костюченко уже на пенсии, но это не мешает ей стать частью Студенческих игр. В октябре прошлого года она была волонтером в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студенчества. Для неё это возможность быть на одной волне с подрастающим поколением."Для меня это, во-первых, общение с молодёжью, потому что, в основном, волонтёры - молодёжь. Потом, набираешься опыта какого-то. Не по работе, а жизненного даже. У молодёжи мы многому можем научиться", - поделилась волонтёр Зимней Универсиады-2019 Людмила Костюченко.До всемирной зимней Универсиады 282 дня. Стать волонтером 29-х Студенческих игр может любой желающий, нужно заполнить анкету на официальном сайте и пройти собеседование. Приём заявок открыт до сентября этого года. Александр ЧЕРКАШИН













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