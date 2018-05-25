Утром занятия в техникуме, после поход в библиотеку. Евгений Селивохин студент Политехнического колледжа. Волонтерством занимается всего полгода, но эта деятельность уже стала частью жизни. Он работал на тестовых соревнованиях зимней Универсиады-2019, на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. В марте будущего года он примет участие в организации церемонии открытия и закрытия студенческих игр.
Волонтер зимней Универсиады-2019 Евгений Селивохин: "Мне это очень нравится, особенно в крупных масштабных мероприятиях участвовать. Это впечатлений море, знакомства новые с людьми из разных точек мира. С каждого события ты получаешь что-то новое: новые знакомства, новые навыки, новые крутые впечатления".
Людмила Костюченко уже на пенсии, но это не мешает ей стать частью Студенческих игр. В октябре прошлого года она была волонтером в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студенчества. Для неё это возможность быть на одной волне с подрастающим поколением.
"Для меня это, во-первых, общение с молодёжью, потому что, в основном, волонтёры - молодёжь. Потом, набираешься опыта какого-то. Не по работе, а жизненного даже. У молодёжи мы многому можем научиться", - поделилась волонтёр Зимней Универсиады-2019 Людмила Костюченко.
До всемирной зимней Универсиады 282 дня. Стать волонтером 29-х Студенческих игр может любой желающий, нужно заполнить анкету на официальном сайте и пройти собеседование. Приём заявок открыт до сентября этого года.