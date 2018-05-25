НОВОСТИ | Общество













25.05.18 16:26 Отопление в красноярских домах отключат 28 мая





Фото Отопление в красноярских домах отключат 28 мая. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал глава города Сергей Еремин: "Обычно мы заканчивали отпительный сезон в середине мая. В этом году на две недели продлили. 28 мая ориентировочно мы заканчиваем отопительный сезон в городе. Почему нельзя позже - потому что начинаются гидравлические испытания.



О том, как именно в этом году будут ремонтировать дороги, чтобы избежать коллапса на автомагистралях, можно ли спорить с мэром, и как Сергей Еремин относится к тому, что многие его фразы расхватывают на цитаты. Подробное интервью смотрите сегодня на телеканале "Россия 24" в 19.30.











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