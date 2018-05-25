НОВОСТИ | Общество













25.05.18 16:31 К проблеме в школе посёлка Нижняя Пойма подключились чиновники





Фото Ученики школы №10 в поселке Нижняя Пойма, а также их родители, все же пошли на линейку в честь последнего звонка. Напомним, из-за конфликта между педагогами и 9-классниками после самоубийства их одноклассника, ребята решили, что на мероприятие не пойдут, а родители переживали за грядущие экзамены.



25 мая в Нижнюю Пойму с проверкой отправились специалисты министерства образования края, а также из местного районо. Мама одного из учеников рассказала, как прошло собрание.



Мама ученицы СШ №10 (п.Нижняя Пойма)Надежда: "Родителей собрали, детей, приехали с минобразования, был наш мэр, много депутатов. С детьми разговаривали психологи, с нами поговорили, мы рассказали все, что думаем. Нас услышали, сказали, побеседуют с нашими педагогами, что детей трогать больше не будут. Учителя, которые от нас отказывались, извинились перед детьми, и экзамены, я думаю, пройдут спокойно. Большое вам спасибо!"











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