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НОВОСТИ | Общество





25.05.18 17:06 В Красноярске закрывают сразу шесть автобусных маршрутов



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В Красноярске закрывают сразу шесть автобусных маршрутов. Это произойдёт уже через две недели и коснётся, в первую очередь, студентов и дачников, которым придётся ездить с пересадками. Ещё у десятка маршрутов изменится схема движения.

Не успели красноярцы свыкнуться с потерей четырёх автобусных маршрутов в начале месяца, как снова подоспели плохие новости: на этот раз исчезнут ещё шесть. Перевозчики расторгли контракт с мэрией.
Уже 10 июня можно будет забыть про "единицу", 13, 34, 35 маршруты, а также 68 и 69. В результате, сложнее будет добраться например до Академгородка или Сопки.

Автобусы уходят с улиц по банальной причине - транспорт приносит недостаточно денег бизнесменам. Своего автопарка, чтобы закрыть брешь в транспортной системе, у города пока не хватает. Как временное решение предлагают внедрить пересадочные карты, по которой со скидкой можно будет поменять автобус в течение 30 или 60 минут. Но и эта инициатива буксует - снова не могут договориться о тарифах.

Руководитель Департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров: "Естественно, мы хотим сделать его меньше, чтобы это было хотя бы половина от стоимости нынешнего билета. Чтобы стоимость двух проездов была около 15 рублей. Но перевозчики хотят намного больше, порядка 40-50 рублей".

Стоит напомнить, что две лишние пересадки в день для рядового красноярца превращаются почти в 12 тысяч рублей в год. Такие условия всему городу диктуют перевозчики. При этом не выполняя толком муниципальных контрактов, например, не закупая новых низкопольных автобусов и используя коптящий небо транспорт.

На самом деле у мэрии не так много способов повлиять на перевозчика. По сути, можно только расторгнуть муниципальный контракт, но как раз к этому методу стараются не прибегать. Иначе красноярцы и вовсе могут остаться без общественного транспорта.
Остается вопрос: кто же на самом деле управляет ситуацией - чиновники или предприниматели.
А так называемая транспортная реформа уже привела к проблемам. Например, закрытие того же 79 маршрута сделало невыполнимой задачу добраться с Красноярского рабочего до Автовокзала. И это только начало глобальных изменений.

Владимир ЖАРИНОВ





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