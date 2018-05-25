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НОВОСТИ | Общество





25.05.18 17:16 В БКЗ прошли совместные учения с МЧС



Фото
За считанные минуты из здания БКЗ эвакуировали 128 человек. По легенде, пожар в зрительном зале. На тушение прибыли 24 единицы спецтехники и 86 пожарных. За происходящим наблюдали курсанты - выпускники академии МЧС.

БКЗ - особенный объект. Сложная архитектура, размеры, зал рассчитан почти на 4 тысячи человек. А в дизайне использованы материалы, которые при горении выделяют токсичный газ, поэтому бригады пожарных часто меняют.
Начальник службы пожаротушения МЧС по Красноярскому краю Альберт Яблончук: "В дыхательных аппаратах на сжатом воздухе заходят в здание. Порядка 30-40 минут -время защитного действия данного аппарата. Через 30-40 минут нужно будет выводить звено наружу и менять его другим. Заменяется баллон и звено продолжает свою работу, либо прибывающий личный состав меняют по ходу действия".

Предполагаемая площадь возгорания должна была быть более тысячи квадратных метров, но в БКЗ есть своя автоматическая система пожаротушения, которая сократила проблему в 5 раз. В большом зале 6 роботов, они сами определяют эпицентр и бьют прямо в цель. Испытали и специфическую для подобных объектов систему.
На большой сцене краевой филармонии есть невидимая красная линия, о которой знают все артисты. Заходить за неё крайне опасно. Если вдруг во время представления взорвутся и загорятся софиты, то за 15 секунд падает 2-тонный огнеупорный специальный занавес. Он не пропускает ни газ, ни дым, ни огонь, и люди спокойно могут покинуть зрительный зал.

В данном случае, занавес перекрыл доступ кислорода к очагу возгорания. Люди выбежали на улицу по 12 эвакуационным выходам.
Ответственный за пожарную безопасность ГО и ЧС БКЗ Владимир Ефимович: "БКЗ уникален тем, что здесь много эвакуационных и запасных выходов. Мне уже доложили, что все покинули зал за 5 минут".

Учения оценили на удовлетворительно. Совместные тренировки показали, что собственная система безопасности позволит использовать меньше сил МЧС и быстрее тушить пожар.


Вадим КУЛИКОВ





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