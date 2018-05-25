НОВОСТИ | Общество













25.05.18 17:21 Предприниматели всё чаще используют услугу эквайринга





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Предприниматель Дмитрий Бахмара: "Народ сильно отсеивается, если нет безналичного расчета. Мы это поняли, работая первые две недели после технического открытия. И много людей просто уходили, они не пользовались наличными, потому что у них зарплатные карты".



За услугу предприниматель платит банку около 2-3%. Поэтому деловому человеку важно изначально правильно оценить спрос и выгоду.

Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор: "Деньги, которые вы, казалось бы, теряете, но за счет этого вы приобретаете новых клиентов. По разным оценкам, рост клиентов может быть значительным: от 10 до 50%, особенно, в зависимости от того, что вы делаете".



Еще из преимуществ системы - деньги сразу попадают на нужный счет, то есть экономия на инкассации. Ну а чтобы идти в ногу со временем и дальше, есть смысл присмотреться и к другим банковским технологиям.

Все то, что у небольшого бизнеса занимает большое количество времени, можно поручить делать банкам. Самые современные из них предлагают вести бухгалтерию, управлять финансовой деятельностью, отслеживать платежи или предоставлять отчетность сразу в налоговую. Или вообще делать это все сразу за небольшую плату.



При выборе своего банка каждому малому бизнесу есть смысл смотреть не на ежемесячную плату, а на общий уровень обслуживания. Начиная от базовых услуг, дополнительных сервисов и бонусов, заканчивая такими, казалось бы, мелочами, как общение с консультантами. Если все выглядит комфортным, то вот он, ваш банк мечты.



Японские супы в этом кафе готовят по классическим рецептам, но технологии в обслуживании используют только современные. За чашку национального блюда страны восходящего солнца можно расплатиться банковской картой. Согласно исследованиям, если на двери магазина или кафе есть знаки платежных систем, это повышает доверие покупателя. Так магазин выглядит более современным. И современное слово этому подобрали, "эквайринг". В переводе с английского - "приобретать". Это важно, чтобы бизнес рос, считают те, кто уже рассчитывает по безналу.Предприниматель Дмитрий Бахмара: "Народ сильно отсеивается, если нет безналичного расчета. Мы это поняли, работая первые две недели после технического открытия. И много людей просто уходили, они не пользовались наличными, потому что у них зарплатные карты".За услугу предприниматель платит банку около 2-3%. Поэтому деловому человеку важно изначально правильно оценить спрос и выгоду.Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор: "Деньги, которые вы, казалось бы, теряете, но за счет этого вы приобретаете новых клиентов. По разным оценкам, рост клиентов может быть значительным: от 10 до 50%, особенно, в зависимости от того, что вы делаете".Еще из преимуществ системы - деньги сразу попадают на нужный счет, то есть экономия на инкассации. Ну а чтобы идти в ногу со временем и дальше, есть смысл присмотреться и к другим банковским технологиям.Все то, что у небольшого бизнеса занимает большое количество времени, можно поручить делать банкам. Самые современные из них предлагают вести бухгалтерию, управлять финансовой деятельностью, отслеживать платежи или предоставлять отчетность сразу в налоговую. Или вообще делать это все сразу за небольшую плату.При выборе своего банка каждому малому бизнесу есть смысл смотреть не на ежемесячную плату, а на общий уровень обслуживания. Начиная от базовых услуг, дополнительных сервисов и бонусов, заканчивая такими, казалось бы, мелочами, как общение с консультантами. Если все выглядит комфортным, то вот он, ваш банк мечты. Владимир БОГОМОЛОВ











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