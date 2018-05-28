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НОВОСТИ | Общество





28.05.18 10:46 В Зеледеево последний звонок стал началом долгожданного строительства



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Как можно сдержать слезы, если школьная жизнь, да и детство подходят к концу. Вытирают лица и дети, и учителя, и родители.
"Я до сих пор не могу. Вроде недавно ребенок в 1 класс пошел, а уже четыре закончил, в пятый пойдет. Время летит, конечно", - мама школьника Юлия Мясникова.

5 девятиклассников и одна ученица 11 класса - вот и все выпускники в Зеледеево. Детей немного, и отношения с учителями особенные, семейные, оттого вдвойне трогательны прощания.
- Помните одно, что мы вас любим.

А в соседнем помещении стоят парты, на доске - сегодняшняя дата. Еще утром здесь, в сельском клубе, шли уроки. Весной здание школы признали аварийным и закрыли. Учатся дети теперь и в библиотеке, и в сельсовете, где только можно. Но какими бы ни были обстоятельства, последний звонок отменять не стали. Такое событие бывает раз в жизни.

Только в сельском клубе закончил звучать символ торжества, как в 200 метрах появился другой шум, на этот раз строительный. На этом участке появится новая школа в посёлке Зеледеево.
Территорию уже разметили под застройку, подрядчик начал ввозить строительные материалы.

Глава администрации посёлка Зеледеево Владимир Ткачук: "Новая школа будет двухэтажной на 50 учеников и 30 дошкольников, здесь же будет детский сад. 1 сентября 2019 года мы уже точно зайдем в новое здание".

У покосившейся старой деревянной школы сегодня ходят не только строители, но и следователи: чиновников районной администрации подозревают в халатности.

Анастасия ЦЫГАНКОВА






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