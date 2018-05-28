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НОВОСТИ | Общество





28.05.18 11:05 В Красноярском крае массово изымают землю



Фото
Прогулки на свежем воздухе - ежедневная работа инспекторов Россельхознадзора. С фотоаппаратом и кадастровой картой за день они проходят не один километр. Эти просторы у аэропорта в советское время принадлежали племзаводу.

Но со сменой владельца на этом поле не заколосилась рожь, и не стали наливаться огурцы в теплице. Вместо них пожароопасный сухостой, кусты и молодые сосны. Владельцу угодий для начала госнадзор выпишет штраф. Ведь земля используется не по назначению.
Начальник отдела земельного надзора Нина Ерохина: "Минимальный размер штрафа для физлица составляет 20 тысяч рублей. Если земля принадлежит юридическому лицу, то штраф может достигать 700 тысяч рублей".

Кроме этого, налог возрастет в пять раз, по максимальной ставке. Если ситуация не изменится за три года, то сельхозугодия вообще изымут. И в суде не получится прикрыться конституционным правом частной собственности.
Только в прошлом году в крае было изъято 5 участков общей площадью 30 гектаров сельхозземли, которые не использовалась по назначению. Это говорит о том, что судебная практика устоялась.

Проблема зреет со времен распада СССР. Землю для пожинания плодов вроде и приватизировали в пользу крестьян, но запасы чернозёма быстро оказались в ловких руках бизнесменов. В лучшем случае, инвесторы ждут подорожания участков, чтобы перепродать. Известно и более варварское отношение: добыча ПГС с уничтожением плодородного слоя или складирование опилок. Именно оно год назад привело к массовым пожарам в крае и гибели двух человек.


Роман РЫКОВ






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