НОВОСТИ | Общество













28.05.18 11:05 В Красноярском крае массово изымают землю





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Но со сменой владельца на этом поле не заколосилась рожь, и не стали наливаться огурцы в теплице. Вместо них пожароопасный сухостой, кусты и молодые сосны. Владельцу угодий для начала госнадзор выпишет штраф. Ведь земля используется не по назначению.

Начальник отдела земельного надзора Нина Ерохина: "Минимальный размер штрафа для физлица составляет 20 тысяч рублей. Если земля принадлежит юридическому лицу, то штраф может достигать 700 тысяч рублей".



Кроме этого, налог возрастет в пять раз, по максимальной ставке. Если ситуация не изменится за три года, то сельхозугодия вообще изымут. И в суде не получится прикрыться конституционным правом частной собственности.

Только в прошлом году в крае было изъято 5 участков общей площадью 30 гектаров сельхозземли, которые не использовалась по назначению. Это говорит о том, что судебная практика устоялась.



Проблема зреет со времен распада СССР. Землю для пожинания плодов вроде и приватизировали в пользу крестьян, но запасы чернозёма быстро оказались в ловких руках бизнесменов. В лучшем случае, инвесторы ждут подорожания участков, чтобы перепродать. Известно и более варварское отношение: добыча ПГС с уничтожением плодородного слоя или складирование опилок. Именно оно год назад привело к массовым пожарам в крае и гибели двух человек.





Прогулки на свежем воздухе - ежедневная работа инспекторов Россельхознадзора. С фотоаппаратом и кадастровой картой за день они проходят не один километр. Эти просторы у аэропорта в советское время принадлежали племзаводу.Но со сменой владельца на этом поле не заколосилась рожь, и не стали наливаться огурцы в теплице. Вместо них пожароопасный сухостой, кусты и молодые сосны. Владельцу угодий для начала госнадзор выпишет штраф. Ведь земля используется не по назначению.Начальник отдела земельного надзора Нина Ерохина: "Минимальный размер штрафа для физлица составляет 20 тысяч рублей. Если земля принадлежит юридическому лицу, то штраф может достигать 700 тысяч рублей".Кроме этого, налог возрастет в пять раз, по максимальной ставке. Если ситуация не изменится за три года, то сельхозугодия вообще изымут. И в суде не получится прикрыться конституционным правом частной собственности.Только в прошлом году в крае было изъято 5 участков общей площадью 30 гектаров сельхозземли, которые не использовалась по назначению. Это говорит о том, что судебная практика устоялась.Проблема зреет со времен распада СССР. Землю для пожинания плодов вроде и приватизировали в пользу крестьян, но запасы чернозёма быстро оказались в ловких руках бизнесменов. В лучшем случае, инвесторы ждут подорожания участков, чтобы перепродать. Известно и более варварское отношение: добыча ПГС с уничтожением плодородного слоя или складирование опилок. Именно оно год назад привело к массовым пожарам в крае и гибели двух человек. Роман РЫКОВ













АРХИВ

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