НОВОСТИ | Общество













28.05.18 11:12 Александр Усс прокомментировал повышение цен на бензин





Фото Энергия и топливо - основополагающие факторы жизнедеятельности, где сдерживание роста цен должно быть более радикальным. Такое заявление сегодня сделал глава региона Александр Усс, отвечая на вопрос о ценах на бензин. Напомним, 28 мая стоимость самого ходового АИ-92 достигла 40 рублей 70 копеек. Такая ситуация отражается и на сельском хозяйстве: из бюджета пришлось выделять дополнительные 100 миллионов рублей в связи с ростом цен на дизельное топливо.



Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Во второй половине июня у нас предстоит обширная встреча с руководством компании "Роснефть". Тему ценовой политики тоже будет обсуждать. Рост цен нас не радует".













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