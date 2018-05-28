НОВОСТИ | Происшествия













28.05.18 11:23 В Красноярском крае предприниматель подозревается в контрабанде лесоматериалов





Фото В Красноярском крае предприниматель подозревается в контрабанде лесоматериалов на сумму более 100 миллионов рублей. Расследуются сразу три уголовных дела по фактам незаконного экспорта. Установлено, что предприниматель из Богучанского района по подложным документам организовал незаконное перемещение 20 тысяч кубометров российского леса в одно из государств Восточной Азии.



Кроме того, подозреваемый является владельцем лесозаготовительной организации, которая в Кежемском районе незаконно вырубила свыше 4 тысяч кубометров сосны и лиственницы, а это ещё почти 50 миллионов ущерба. Расследование продолжается.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













