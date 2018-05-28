АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





28.05.18 11:23 В Красноярском крае предприниматель подозревается в контрабанде лесоматериалов



Фото
В Красноярском крае предприниматель подозревается в контрабанде лесоматериалов на сумму более 100 миллионов рублей. Расследуются сразу три уголовных дела по фактам незаконного экспорта. Установлено, что предприниматель из Богучанского района по подложным документам организовал незаконное перемещение 20 тысяч кубометров российского леса в одно из государств Восточной Азии.

Кроме того, подозреваемый является владельцем лесозаготовительной организации, которая в Кежемском районе незаконно вырубила свыше 4 тысяч кубометров сосны и лиственницы, а это ещё почти 50 миллионов ущерба. Расследование продолжается.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .