НОВОСТИ | Общество













28.05.18 11:28 Органный зал останется в собственности краевой филармонии





Фото Органный зал останется в собственности краевой филармонии. Католическая община получила отказ, об этом сообщает Агентство госсобственности края.



Напомним, месяц назад католики направили письменное обращение с просьбой вернуть им костел. В начале прошлого века его построили на деньги прихожан, после революции национализировали. Сейчас это одно из красивейших зданий в Красноярске, здесь проходят концерты органной музыки, параллельно идут службы. В качестве причины отказа чиновники ссылают на то, что здание не является имуществом религиозного назначения.











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