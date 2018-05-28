НОВОСТИ | Общество













28.05.18 11:30 На коллегии прокуратуры края обсудили, как защищать права детей-инвалидов





Фото Как защищать права детей-инвалидов, обсудили на коллегии прокуратуры Красноярского края. Прокурорские проверки показывают, врачи и социальные службы часто нарушают закон. Детей-инвалидов не обеспечивают путёвками в санатории и некачественно обследуют. Проблемы возникают даже при получении инвалидных колясок.

За прошлый год более 900 должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.



Начальник отдела Прокуратуры Красноярского края Любовь Мартышина: "За прошлый и этот год выявлено больше трех тысяч нарушений закона. В Сосновоборске женщина обратилась к нам с жалобой. Увидели, что на самом деле нарушаются права ребёнка, которому должно было быть предоставлено место в детском саду для создания специальных условий развития. Реально было исполнено судебное решение, ребенок получил место в детском садике".











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