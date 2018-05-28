НОВОСТИ | Общество













28.05.18 12:49 Красноярские выпускники начали сдавать ЕГЭ





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"Весь год волнуешься и перед самим экзаменом не так страшно: главное уже сдать и побыстрее. Нет такого сильного волнения, как в начале года", - рассказала выпускница лицея №1 Анна Бубко.

"Абстрагироваться, думать о чем-то хорошем, не о том, что от этого зависит мое будущее. Главное, что сейчас всё пройдёт и можно успокоиться", - выпускница школы №72 Мария Тяжевкина.



Экзамен по информатики длится 3,5 часа, по географии 3. Если у девятиклассников допускалось брать с собой атлас, то выпускникам 11 можно пронести только линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.



Организатор проведения ЕГЭ в гимназии "Универс" Людмила Грищенко: "Подготавливают в школе достаточно хорошо, начинают уже в 9 классе. Они уже готовы к этой процедуре. Потом у нас проходят пробные репетиции. Я считаю, что они готовы".



Предметы необязательные и, как правило, выпускники выбирают их из двух соображений: первое - сравнительно легко сдавать, второй вариант, и встречается чаще, - пригодятся в будущей профессии.

Выпускник школы № 72 Сергей Подрезенко: "Я решил пойти по стопам отца. У меня отец программист, и я тоже сдаю информатику, чтобы пойти в инженерную отрасль".



Информационные технологии и информатику выбрали почти 2,5 тысячи выпускников края, еще примерно 500 - географию. Следующий экзамен - базовая математика, её сдают 30 мая, а 1 июня - профильная математика. ЕГЭ по русскому языку назначен на 6 июня.



В "Универс" сдавать ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ пришли около 200 учеников. Традиционный досмотр с металлодетектором, проверка документов. Казалось бы, уже на входе должен охватить мандраж, но современные школьники уверены в своих силах."Весь год волнуешься и перед самим экзаменом не так страшно: главное уже сдать и побыстрее. Нет такого сильного волнения, как в начале года", - рассказала выпускница лицея №1 Анна Бубко."Абстрагироваться, думать о чем-то хорошем, не о том, что от этого зависит мое будущее. Главное, что сейчас всё пройдёт и можно успокоиться", - выпускница школы №72 Мария Тяжевкина.Экзамен по информатики длится 3,5 часа, по географии 3. Если у девятиклассников допускалось брать с собой атлас, то выпускникам 11 можно пронести только линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.Организатор проведения ЕГЭ в гимназии "Универс" Людмила Грищенко: "Подготавливают в школе достаточно хорошо, начинают уже в 9 классе. Они уже готовы к этой процедуре. Потом у нас проходят пробные репетиции. Я считаю, что они готовы".Предметы необязательные и, как правило, выпускники выбирают их из двух соображений: первое - сравнительно легко сдавать, второй вариант, и встречается чаще, - пригодятся в будущей профессии.Выпускник школы № 72 Сергей Подрезенко: "Я решил пойти по стопам отца. У меня отец программист, и я тоже сдаю информатику, чтобы пойти в инженерную отрасль".Информационные технологии и информатику выбрали почти 2,5 тысячи выпускников края, еще примерно 500 - географию. Следующий экзамен - базовая математика, её сдают 30 мая, а 1 июня - профильная математика. ЕГЭ по русскому языку назначен на 6 июня. Вадим КУЛИКОВ













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