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28.05.18 17:02 Пограничная служба России отмечает профессиональный праздник





Фото Под их охраной больше 60 тысяч километров - это почти полтора экватора. Свой профессиональный праздник отмечает пограничная служба России. Ей исполняется сто лет. В Красноярске пограничники шествием двинулись от площади Революции до памятника Дзержинскому. Репортаж без комментариев прямо сейчас.











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