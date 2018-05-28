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28.05.18 17:13 По факту гибели людей в пожаре в СНТ "Родничок" возбуждено уголовное дело





Фото По факту гибели людей в пожаре в СНТ "Родничок" возбуждено уголовное дело. Об этом заявили сегодня в следственном комитете. Напомним, ночью 26 мая в садовом обществе загорелся частный жилой дом. Когда на место прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем. Тушили полчаса, людей спасти не удалось: на месте обнаружили останки двоих женщин, мужчины и ребенка.



Помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь: "По причине неисправной электропроводки, вероятно, в доме произошёл пожар. Все 4 человека погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности". Для точного установления лиц, проживающих в дачном домике, назначены геномная, а также пожаро-техническая экспертизы".











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