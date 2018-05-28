НОВОСТИ | Общество













28.05.18 17:22 Подрядчик должен привести в порядок улицу Карла Маркса





Фото Недочеты по ремонту Карла Маркса подрядчик должен устранить до 15 июня - в срок гарантийных обязательств. Это касается претензий к качеству уложенной брусчатки, тактильной плитки и ограждений. Об этом сегодня заявили в департаменте горхозяйства. Если работы не выполнят, исполнителя ждут штрафные санкции.



Кроме этого, на данный момент дорожный ремонт ведется на 33 объектах: заменили примерно половину бордюров и на 20% готовы тротуары. К укладке асфальта приступили на улицах Калинина, Каратанова, Парижской Коммуны и Брянской. Также власти обращаются к жителям с просьбой реагировать на укладку асфальта в дождь.



Заместитель руководителя МКУ "УДИБ" Евгений Петрюк: "Подрядчики бывают разные, и приходится постоянно держать на контроле данный вопрос. На ряде таких объектов как Брянская, Глинки, Волжская прошла вырезка асфальта, который был уложен в дождь. Вот сегодня на Волжской убрали то, что на выходных в дождь подрядчик сделал".











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