НОВОСТИ | Общество













28.05.18 17:58 На улице Семафорная появилась живая изгородь





Фото

Руководитель администрации Свердловского района Красноярска Игорь Титенков: "Это один из ярких примеров взаимодействия частно-муниципального партнерства в рамках благоустройства. В районе порядка 26 скверов, и есть скверы, где предприятия и организации несут бремя ответственности".



Артём Речицкий вместе с волонтёрами "Зелёной дружины СГК" дал жизнь 3 тысячам деревьев. Он рассказал, как нужно правильно сажать растения, чтобы они прижились с вероятностью в 100%: "Сначала готовится лунка, в лунку добавляется чернозём, потом чернозём обильно поливается водой до состояния кашицы. Сверху засыпается землёй и утрамбовывается", - руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.



Жители ближайших домов ждут, что к осени здесь поднимется живая изгородь, отделяющая зеленую зону от оживленной автомагистрали. Продолжат шефство над сквером и работники ТЭЦ-2.

Директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский: "В том году мы дорожки делали, мусор убирали. В этом году посадка идет. По осени и летом мы делаем подрезку травы, сенокос, уборку".



Эти посадки - лишь часть большого экологического марафона. В этом году "Зеленая дружина СГК" высадит более 800 деревьев и кустарников в Красноярске.



На Семафорной появились почти две сотни кустов желтой акации. Растения высадили активисты-общественники "Зеленой дружины СГК". На помощь им пришли работники управляющей компании ЖСК, обслуживающей соседний дом, и энергетики Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании.Руководитель администрации Свердловского района Красноярска Игорь Титенков: "Это один из ярких примеров взаимодействия частно-муниципального партнерства в рамках благоустройства. В районе порядка 26 скверов, и есть скверы, где предприятия и организации несут бремя ответственности".Артём Речицкий вместе с волонтёрами "Зелёной дружины СГК" дал жизнь 3 тысячам деревьев. Он рассказал, как нужно правильно сажать растения, чтобы они прижились с вероятностью в 100%: "Сначала готовится лунка, в лунку добавляется чернозём, потом чернозём обильно поливается водой до состояния кашицы. Сверху засыпается землёй и утрамбовывается", - руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.Жители ближайших домов ждут, что к осени здесь поднимется живая изгородь, отделяющая зеленую зону от оживленной автомагистрали. Продолжат шефство над сквером и работники ТЭЦ-2.Директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский: "В том году мы дорожки делали, мусор убирали. В этом году посадка идет. По осени и летом мы делаем подрезку травы, сенокос, уборку".Эти посадки - лишь часть большого экологического марафона. В этом году "Зеленая дружина СГК" высадит более 800 деревьев и кустарников в Красноярске. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













