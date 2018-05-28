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НОВОСТИ | Общество





28.05.18 17:58 На улице Семафорная появилась живая изгородь



Фото
На Семафорной появились почти две сотни кустов желтой акации. Растения высадили активисты-общественники "Зеленой дружины СГК". На помощь им пришли работники управляющей компании ЖСК, обслуживающей соседний дом, и энергетики Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании.
Руководитель администрации Свердловского района Красноярска Игорь Титенков: "Это один из ярких примеров взаимодействия частно-муниципального партнерства в рамках благоустройства. В районе порядка 26 скверов, и есть скверы, где предприятия и организации несут бремя ответственности".

Артём Речицкий вместе с волонтёрами "Зелёной дружины СГК" дал жизнь 3 тысячам деревьев. Он рассказал, как нужно правильно сажать растения, чтобы они прижились с вероятностью в 100%: "Сначала готовится лунка, в лунку добавляется чернозём, потом чернозём обильно поливается водой до состояния кашицы. Сверху засыпается землёй и утрамбовывается", - руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.

Жители ближайших домов ждут, что к осени здесь поднимется живая изгородь, отделяющая зеленую зону от оживленной автомагистрали. Продолжат шефство над сквером и работники ТЭЦ-2.
Директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский: "В том году мы дорожки делали, мусор убирали. В этом году посадка идет. По осени и летом мы делаем подрезку травы, сенокос, уборку".

Эти посадки - лишь часть большого экологического марафона. В этом году "Зеленая дружина СГК" высадит более 800 деревьев и кустарников в Красноярске.

Роман РЫКОВ





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