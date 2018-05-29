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29.05.18 10:31 В крае расследуют 7 уголовных дел на предпринимателей, организовавших финансовые пирамиды





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Представитель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков: "У нас еженедельно поступают обращения в Общественную палату о том, что в той или иной организации люди теряют деньги. У нас на сегодняшний день есть кооператив, работавший 6 лет, который включил в себя около трех тысяч человек по территории края и привлек 1 миллиард 200 миллионов рублей".



Как отличить честный кооператив от пирамиды? Эксперты консультируют, главных признаков 2: во-первых, процент должен быть реальным, все, что выше 14, должно насторожить. Во-вторых, как только ваш договор истекает, вы просите вернуть вам деньги с процентами - любой кооператив тут же должен с вами рассчитаться. Если предлагают новый договор, идите в полицию.



Начальник следственной части следственного управления МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко: "Давайте сделаем новый договор, в этом новом договоре учтем ваши проценты якобы как новый вклад, и в последующем вам будут начислены проценты на большую сумму. Таким образом, граждане наращивают обязательства до немыслимых сумм, в последствии считая, что именно эта сумма и похищена".



Сейчас в крае расследуют 7 уголовных дел, в суд передали только одно. Если вину докажут, скорее всего, организаторы получат реальный срок. А вот вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится, средства давно потратили, в суд организаторы приходят, ничего не имея за душой, разве только обещания больше так не делать.



Тому, что говорят, Иван Иванович привык верить. Вложил 150 тысяч рублей, хотел родителям сделать достойный памятник на кладбище, в итоге, сам едва не получил инсульт. Кооператив оказался пирамидой. На пресс-конференции поясняют, главная ошибка Ивана Ивановича - поверил в 60% годовых.Представитель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков: "У нас еженедельно поступают обращения в Общественную палату о том, что в той или иной организации люди теряют деньги. У нас на сегодняшний день есть кооператив, работавший 6 лет, который включил в себя около трех тысяч человек по территории края и привлек 1 миллиард 200 миллионов рублей".Как отличить честный кооператив от пирамиды? Эксперты консультируют, главных признаков 2: во-первых, процент должен быть реальным, все, что выше 14, должно насторожить. Во-вторых, как только ваш договор истекает, вы просите вернуть вам деньги с процентами - любой кооператив тут же должен с вами рассчитаться. Если предлагают новый договор, идите в полицию.Начальник следственной части следственного управления МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко: "Давайте сделаем новый договор, в этом новом договоре учтем ваши проценты якобы как новый вклад, и в последующем вам будут начислены проценты на большую сумму. Таким образом, граждане наращивают обязательства до немыслимых сумм, в последствии считая, что именно эта сумма и похищена".Сейчас в крае расследуют 7 уголовных дел, в суд передали только одно. Если вину докажут, скорее всего, организаторы получат реальный срок. А вот вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится, средства давно потратили, в суд организаторы приходят, ничего не имея за душой, разве только обещания больше так не делать. Евгения ПЛОТНИКОВА













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