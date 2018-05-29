РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





29.05.18 10:31 В крае расследуют 7 уголовных дел на предпринимателей, организовавших финансовые пирамиды



Фото
Тому, что говорят, Иван Иванович привык верить. Вложил 150 тысяч рублей, хотел родителям сделать достойный памятник на кладбище, в итоге, сам едва не получил инсульт. Кооператив оказался пирамидой. На пресс-конференции поясняют, главная ошибка Ивана Ивановича - поверил в 60% годовых.

Представитель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков: "У нас еженедельно поступают обращения в Общественную палату о том, что в той или иной организации люди теряют деньги. У нас на сегодняшний день есть кооператив, работавший 6 лет, который включил в себя около трех тысяч человек по территории края и привлек 1 миллиард 200 миллионов рублей".

Как отличить честный кооператив от пирамиды? Эксперты консультируют, главных признаков 2: во-первых, процент должен быть реальным, все, что выше 14, должно насторожить. Во-вторых, как только ваш договор истекает, вы просите вернуть вам деньги с процентами - любой кооператив тут же должен с вами рассчитаться. Если предлагают новый договор, идите в полицию.

Начальник следственной части следственного управления МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко: "Давайте сделаем новый договор, в этом новом договоре учтем ваши проценты якобы как новый вклад, и в последующем вам будут начислены проценты на большую сумму. Таким образом, граждане наращивают обязательства до немыслимых сумм, в последствии считая, что именно эта сумма и похищена".

Сейчас в крае расследуют 7 уголовных дел, в суд передали только одно. Если вину докажут, скорее всего, организаторы получат реальный срок. А вот вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится, средства давно потратили, в суд организаторы приходят, ничего не имея за душой, разве только обещания больше так не делать.

Евгения ПЛОТНИКОВА






АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .