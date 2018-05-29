Тому, что говорят, Иван Иванович привык верить. Вложил 150 тысяч рублей, хотел родителям сделать достойный памятник на кладбище, в итоге, сам едва не получил инсульт. Кооператив оказался пирамидой. На пресс-конференции поясняют, главная ошибка Ивана Ивановича - поверил в 60% годовых.
Представитель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков: "У нас еженедельно поступают обращения в Общественную палату о том, что в той или иной организации люди теряют деньги. У нас на сегодняшний день есть кооператив, работавший 6 лет, который включил в себя около трех тысяч человек по территории края и привлек 1 миллиард 200 миллионов рублей".
Как отличить честный кооператив от пирамиды? Эксперты консультируют, главных признаков 2: во-первых, процент должен быть реальным, все, что выше 14, должно насторожить. Во-вторых, как только ваш договор истекает, вы просите вернуть вам деньги с процентами - любой кооператив тут же должен с вами рассчитаться. Если предлагают новый договор, идите в полицию.
Начальник следственной части следственного управления МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко: "Давайте сделаем новый договор, в этом новом договоре учтем ваши проценты якобы как новый вклад, и в последующем вам будут начислены проценты на большую сумму. Таким образом, граждане наращивают обязательства до немыслимых сумм, в последствии считая, что именно эта сумма и похищена".
Сейчас в крае расследуют 7 уголовных дел, в суд передали только одно. Если вину докажут, скорее всего, организаторы получат реальный срок. А вот вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится, средства давно потратили, в суд организаторы приходят, ничего не имея за душой, разве только обещания больше так не делать.