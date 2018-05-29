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29.05.18 10:42 В Красноярске прошел благотворительный футбольный матч





Фото Средства для детей собирали с помощью игры в футбол. В Красноярске прошел благотворительный матч. Он состоялся в рамках социального фестиваля "Город равных: строим вместе". На поле вышли представители СМИ, социальной защиты и красноярских компаний, которые и пожертвовали деньги.



Среди них, например, компания "СИБИНТЕК". Обычно её специалисты заняты сферой информационных технологий и автоматизации производства, но ради благотворительности надели спортивную форму.



Заместитель директора филиала «Макрорегион Восточная Сибирь» ООО ИК "СИБИНТЕК" Михаил Радкевич: "В благотворительных акциях наша организация постоянно участвует. Поэтому, честно говоря, очень приятно принять в этом турнире участие".











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