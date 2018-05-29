НОВОСТИ | Общество













29.05.18 11:12 В министерстве социальной политики края прошёл обыск





Фото Слуги закона нагрянули с обыском в министерство социальной политики Красноярского края. Заинтересовала оперативников деятельность ведомства в области государственных закупок. Появились ревизоры в здании министерства накануне вечером.



Пресс-секретарь министерства социальной политики Красноярского края Леся Заплетняк: "Вчера проверяющие специалисты приезжали, смотрели документы, сделали необходимые копии. Это стандартная процедура в рамках проводимой проверки. Изучаются документы. Министерство работает в штатном режиме, на работе это никак не отражается".











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