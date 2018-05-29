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НОВОСТИ | Происшествия





29.05.18 11:16 В Норильске сосулька упала на ребенка



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Мама была рядом со своим пятилетним ребёнком, но защитить его не смогла. Ледяная глыба диаметром 30 сантиметров с крыши многоэтажки сорвалась беззвучно. Роман, отец мальчика, не может сдержать волнения. За минуту до происшествия звонил супруге узнать, как дела.
"Я слышу какой-то удар, хлопок. Крик, плач ребёнка и крик жены, я понял, что-то произошло, я пытаюсь докричаться до неё, она не реагирует. Я не могу понять, он лежит, голову запрокинул, губы синие. Ничего понять не могу", - рассказал отец пострадавшего мальчика Роман Хомяков.

На помощь ребёнку бросились очевидцы, пострадавшего отвезли в травмпункт, а затем в городскую больницу. Диагноз черепно-мозговая травма не подтвердился. Оказалось, повреждены внутренние органы.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь: "Мальчик был прооперирован и сейчас находится в больнице. В связи с тем, что в действиях неустановленных должностных лиц управляющей компании, которая должна нести обязательства по содержанию жилого дома, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность", по данному факту следственными органами начата проверка".

Шести управляющим компаниям Норильска выписаны представления с требованием очистить крыши от сосулек. А в "ЖилКомСервисе", который обслуживает этот злосчастный дом, на камеру с журналистами общаться не решились под предлогом, что проводят служебное расследование. Родители твердо намерены идти в суд. Отметим, в Норильске весна ещё только начинается. Дневная температура чуть выше нуля. Снегопад возможен ещё неделю.

Владимир ЖАРИНОВ





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