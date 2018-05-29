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НОВОСТИ | Общество





29.05.18 11:21 Жители Канска жалуются на подтопление



Фото
Не каждый водитель решится пересекать эту дорогу на железном коне. В нескольких метрах красноречиво валяются детали тех, кому не повезло преодолеть водную преграду без потерь.
Жительница Канска Лариса Молярчук: "Мы проехать не можем совершенно. Даже машины более высокой посадки и то не могут, это невозможно".

Уровень воды в реке Кан превысил критический. Дорогу с острова Восточный стихия забрала себе. Пока дети счастливо хлюпают по новообразовавшимся озерам, у взрослых проблем прибавилось. В некоторых местах уровень воды поднялся по колено. Посадки и цветы на огородах подтопило. На работе пришлось отпрашиваться: выехать из домов проблемно, да и страшно оставлять имущество без присмотра.
"У нас люди на работу не вышли. Мы не могли пройти, машину не завести, ничего. И вот вода все больше и больше, дальше там на повороте история умалчивает, там только на тракторе ехать. Честно говорю", - жительница Канска Диана Наумочкина.

Тонет и другая прибрежная часть Канска. То, что этот пруд, на самом деле автодром, можно разглядеть только по дорожной разметке. Спасатели успокаивают - ситуацию держат под контролем.
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Канска Владимир Орлов: "В верховьях Кана, в Саянах, прошли проливные дожди. Там высокие температуры, произошло резкое потепление, таяние льдов, снега, который там находился".

На месте дежурят спасатели и правоохранители. На пульсе держат руку и синоптики, каждые несколько часов консультируют властей города. Пока прогнозы утешительные: в ближайшие дни паводок начнет отступать.


Анастасия ЦЫГАНКОВА





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