НОВОСТИ | Политика













29.05.18 17:10 В Горсовете Красноярска избрали нового вице-спикера





Фото За три месяца до конца работы депутаты красноярского Горсовета избрали вице-спикера. Им стал Виталий Дроздов, который вот уже 10 лет занимает кресло в качестве народного избранника.



Кандидатура на место заместителя председателя была только одна, должность была вакантна полтора года. Добавим, что в сентябре пройдут выборы депутатов Городского совета, и свое место Виталий Дроздов потеряет автоматически. Возможно, будет только новое избрание.











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