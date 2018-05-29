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|29.05.18 17:10 В Горсовете Красноярска избрали нового вице-спикера
За три месяца до конца работы депутаты красноярского Горсовета избрали вице-спикера. Им стал Виталий Дроздов, который вот уже 10 лет занимает кресло в качестве народного избранника.
Кандидатура на место заместителя председателя была только одна, должность была вакантна полтора года. Добавим, что в сентябре пройдут выборы депутатов Городского совета, и свое место Виталий Дроздов потеряет автоматически. Возможно, будет только новое избрание.
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