НОВОСТИ | Общество













30.05.18 11:16 В Зыково появилась очередная незаконная свалка





Фото

Свалка находится неподалёку от Зыковского карьера. Найти её оказалось несложно. Ориентиром стала стая птиц, которая слетелась на падаль, и характерный запах гниения. Здесь, на обочине и в овраге, в одну кучу свалили бытовой мусор, автомобильные шины и даже туши животных.



Местные жители пытались своими силами навести порядок, но загрязнения такого масштаба требуют более серьёзных мер. К слову, помойка разрастается вблизи жилого массива, она никак не огорожена и никем не охраняется. Инфекция беспрепятственно разносится по округе, а на опасную территорию легко могут попасть дети.

"Да тут постоянно свалки. Только уберут и опять насыпят", - житель села

Виктор Кошкин.

"Возят и возят, бессовестные. И сюда везде разбрасывают. Грязь эта, бардак, естественно, ни глаз не радует, ни душу", - житель села Виктор Вологдин.



В местном сельсовете уверяют, злополучные свалки зафиксировали, вынесли на кадастровые карты, направили письмо в Земконтроль. Однако виновник появления мусорных гор по-прежнему неизвестен.

Заместитель главы администрации Зыковского сельсовета

Алексей Сороковиков: "Никого ещё на данный момент мы даже за руку не поймали. Вот сейчас хотим устанавливать фотоловушки, но не знаем, будет или не будет результат".



Напомним, накануне на другом пустыре в Берёзовском районе обнаружили ещё более устрашающую находку - несколько сотен черепов животных. Незаконный скотомогильник утроили и под Канском - проблема нелокальная. Нелегальные мусорные полигоны становятся системой, и эта опасная тенденция может привести к настоящей экологической катастрофе.





Отталкивающее зрелище наблюдают местные жители. Сельская дорога превратилась в гигантскую помойку, которая на сотни метров растянулась вдоль и вниз от дороги.Свалка находится неподалёку от Зыковского карьера. Найти её оказалось несложно. Ориентиром стала стая птиц, которая слетелась на падаль, и характерный запах гниения. Здесь, на обочине и в овраге, в одну кучу свалили бытовой мусор, автомобильные шины и даже туши животных.Местные жители пытались своими силами навести порядок, но загрязнения такого масштаба требуют более серьёзных мер. К слову, помойка разрастается вблизи жилого массива, она никак не огорожена и никем не охраняется. Инфекция беспрепятственно разносится по округе, а на опасную территорию легко могут попасть дети."Да тут постоянно свалки. Только уберут и опять насыпят", - житель селаВиктор Кошкин."Возят и возят, бессовестные. И сюда везде разбрасывают. Грязь эта, бардак, естественно, ни глаз не радует, ни душу", - житель села Виктор Вологдин.В местном сельсовете уверяют, злополучные свалки зафиксировали, вынесли на кадастровые карты, направили письмо в Земконтроль. Однако виновник появления мусорных гор по-прежнему неизвестен.Заместитель главы администрации Зыковского сельсоветаАлексей Сороковиков: "Никого ещё на данный момент мы даже за руку не поймали. Вот сейчас хотим устанавливать фотоловушки, но не знаем, будет или не будет результат".Напомним, накануне на другом пустыре в Берёзовском районе обнаружили ещё более устрашающую находку - несколько сотен черепов животных. Незаконный скотомогильник утроили и под Канском - проблема нелокальная. Нелегальные мусорные полигоны становятся системой, и эта опасная тенденция может привести к настоящей экологической катастрофе. Вероника УСКОВА













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