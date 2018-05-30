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НОВОСТИ | Происшествия





30.05.18 11:19 За микрорайоном Солнечный вспыхнул крупный пожар



Фото
Утром огромный столб дыма завис над Красноярском. Пугающие видео и фото заполонили Интернет. Возгорание произошло за Солнечным, в цехе по переработке старых колес. Покрышки вспыхнули в шесть часов утра. Пламя уничтожило почти 700 квадратных метров предприятия. Никто не пострадал, даже рядом стоящие грузовики. Правда, один самосвал всё же изрядно подкоптился.

Оперативный дежурный Андрей Чмуш: "На месте пожара работало 6 единиц основной техники, 21 человек личного состава. Работали звенья ГДЗС. В аппаратах приходилось работать".

Защитные средства понадобились пожарным, чтобы не задохнуться в густом дыму. Чёрный столб было видно за несколько километров. Даже после ликвидации очага вокруг предприятия стоял едкий запах горелой синтетики.
Жителям микрорайона Солнечный повезло. Многие даже не почувствовали едкий запах с утра, потому что довольно сильный ветер дул с юго-запада и уносил продукты горения в сторону полей Емельяновского района.

Но в жилые кварталы вредные вещества всё же попали - направление ветра менялось несколько раз. Мобильная лаборатория минэкологии зафиксировала превышение выбросов. Предварительно, сероводорода в 12 раз, оксида азота в 5, оксида углерода в 1,5. На месте работают и дознаватели, причина пожара пока неизвестна. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".


Роман РЫКОВ





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