НОВОСТИ | Происшествия













30.05.18 11:19 За микрорайоном Солнечный вспыхнул крупный пожар





Фото



Оперативный дежурный Андрей Чмуш: "На месте пожара работало 6 единиц основной техники, 21 человек личного состава. Работали звенья ГДЗС. В аппаратах приходилось работать".



Защитные средства понадобились пожарным, чтобы не задохнуться в густом дыму. Чёрный столб было видно за несколько километров. Даже после ликвидации очага вокруг предприятия стоял едкий запах горелой синтетики.

Жителям микрорайона Солнечный повезло. Многие даже не почувствовали едкий запах с утра, потому что довольно сильный ветер дул с юго-запада и уносил продукты горения в сторону полей Емельяновского района.



Но в жилые кварталы вредные вещества всё же попали - направление ветра менялось несколько раз. Мобильная лаборатория минэкологии зафиксировала превышение выбросов. Предварительно, сероводорода в 12 раз, оксида азота в 5, оксида углерода в 1,5. На месте работают и дознаватели, причина пожара пока неизвестна. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".





Утром огромный столб дыма завис над Красноярском. Пугающие видео и фото заполонили Интернет. Возгорание произошло за Солнечным, в цехе по переработке старых колес. Покрышки вспыхнули в шесть часов утра. Пламя уничтожило почти 700 квадратных метров предприятия. Никто не пострадал, даже рядом стоящие грузовики. Правда, один самосвал всё же изрядно подкоптился.Оперативный дежурный Андрей Чмуш: "На месте пожара работало 6 единиц основной техники, 21 человек личного состава. Работали звенья ГДЗС. В аппаратах приходилось работать".Защитные средства понадобились пожарным, чтобы не задохнуться в густом дыму. Чёрный столб было видно за несколько километров. Даже после ликвидации очага вокруг предприятия стоял едкий запах горелой синтетики.Жителям микрорайона Солнечный повезло. Многие даже не почувствовали едкий запах с утра, потому что довольно сильный ветер дул с юго-запада и уносил продукты горения в сторону полей Емельяновского района.Но в жилые кварталы вредные вещества всё же попали - направление ветра менялось несколько раз. Мобильная лаборатория минэкологии зафиксировала превышение выбросов. Предварительно, сероводорода в 12 раз, оксида азота в 5, оксида углерода в 1,5. На месте работают и дознаватели, причина пожара пока неизвестна. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













