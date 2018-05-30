НОВОСТИ | Общество













30.05.18 11:24 В Красноярске в очередной раз подорожал бензин





Фото Очередной шаг в повышении и уже в сторону 41-го рубля. В Красноярске в очередной раз выросли цены на бензин. Сразу две сети АЗС теперь отпускают самую ходовую марку АИ-92 за 40 рублей 70 копеек за литр. Напомним, повышение цен на топливо в Красноярске началось в конце апреля. И это уже восьмой скачок с начала года.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













