НОВОСТИ | Общество













30.05.18 11:29 Для уборки железного мусора в Норильск прибыли два военно-транспортных самолета





Фото Два военно-транспортных самолета прибыли в аэропорт Норильска. Об этом сообщает "Заполярная правда". На борту 30 бойцов и тяжелая техника: специальные краны, грузовики, грейдеры, электрогенераторы.



Уже в первые дни июня военный десант начнет очистку Заполярья от мусора. Железные бочки из-под горючего, металлические конструкции - все это было брошено еще в советское время. Специальная техника будет прессовать металл на месте. Как сообщает пресс-служба министерства обороны, в этом году экологи планируют вывезти 750 тонн железного мусора.











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