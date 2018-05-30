НОВОСТИ | Общество













30.05.18 11:33 В "Историческом квартале" продолжаются восстановительные работы





Фото В "Историческом квартале" кипит восстановительная работа, реставраторы дают вторую жизнь декоративным элементам домов: это латунные ручки, шарниры, крючки, шпингалеты и другая фурнитура начала 20 века, а также уникальные печные изразцы, которые случайно обнаружили под слоем штукатурки. Также обновят окна, двери и лестницы. Недостающие элементы воссоздадут на основе старинных оригиналов.



Реставратор Юрий Гусак: "Потому что это история наша. Когда прикасаешься, вот то, что делали деды наши, просто удивляешься, как они это всё делали. Вручную! Какими инструментами! Там одних только калёвочных рубанков у некоторых было по 50 штук всяких разных. Сейчас-то гораздо проще: инструментов полно".











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