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30.05.18 09:27 "Единая Россия" выдвинула двоих кандидатов для участия в предварительном голосовании





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Глава Иланского района Ольга Альхименко: "Вообще гордимся своим земляком и поддерживаем его. Буквально сегодня у нас совещание с сельскими главами было - все поддерживают кандидатуру Александра Викторовича".



Ринат Галеев - генеральный директор оборонного предприятия, с Александром Уссом познакомился, когда пришел к нему на личный прием. В свое время, чтобы получить из федерального бюджета господдержку, он долго ходил по кабинетам краевого правительства, с ним везде соглашались, обещали помочь, но дело с мертвой точки так и не продвинулось.

"После долгих поисков истины у меня остался последний путь, я пошел к главе Законодательного Собрания, когда уже нигде не мог решить. Я был удивлен его реакцией, он воспринял это как личное и занимался мной, пока я все документы не отдал в министерство промышленности Российской Федерации. И предприятие получило очень серьезный объем субсидий", - рассказывает генеральный директор АО НПО "Радиосвязь" Ринат Галеев.



Главный врач федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии Валерий Сакович: "С моей точки зрения, этому человеку, конечно, можно доверять. И когда придет время, и жители края пойдут голосовать, я откровенно говорю, я приду и буду голосовать за".



"Мне особо ничего уже не надо, мной руководит только большое желание сделать наш общий дом действительно мощным, привлекательным. Когда закончится этот срок, а он когда-то закончится, я действительно никуда не собираюсь уезжать. Чтобы у меня была возможность спокойно идти по проспекту Мира, чтобы люди, которые мне шли навстречу, подавали руку и улыбались", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Предварительное голосование пройдет в середине июня. Если Александр Усс наберет большинство голосов, партия официально объявит его своим кандидатом на пост губернатора края.



Политсовет обсуждает кандидатуру Александра Усса. Несколько общественных организаций уже просили его заявить о своем намерении идти в губернаторы.Глава Иланского района Ольга Альхименко: "Вообще гордимся своим земляком и поддерживаем его. Буквально сегодня у нас совещание с сельскими главами было - все поддерживают кандидатуру Александра Викторовича".Ринат Галеев - генеральный директор оборонного предприятия, с Александром Уссом познакомился, когда пришел к нему на личный прием. В свое время, чтобы получить из федерального бюджета господдержку, он долго ходил по кабинетам краевого правительства, с ним везде соглашались, обещали помочь, но дело с мертвой точки так и не продвинулось."После долгих поисков истины у меня остался последний путь, я пошел к главе Законодательного Собрания, когда уже нигде не мог решить. Я был удивлен его реакцией, он воспринял это как личное и занимался мной, пока я все документы не отдал в министерство промышленности Российской Федерации. И предприятие получило очень серьезный объем субсидий", - рассказывает генеральный директор АО НПО "Радиосвязь" Ринат Галеев.Главный врач федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии Валерий Сакович: "С моей точки зрения, этому человеку, конечно, можно доверять. И когда придет время, и жители края пойдут голосовать, я откровенно говорю, я приду и буду голосовать за"."Мне особо ничего уже не надо, мной руководит только большое желание сделать наш общий дом действительно мощным, привлекательным. Когда закончится этот срок, а он когда-то закончится, я действительно никуда не собираюсь уезжать. Чтобы у меня была возможность спокойно идти по проспекту Мира, чтобы люди, которые мне шли навстречу, подавали руку и улыбались", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Предварительное голосование пройдет в середине июня. Если Александр Усс наберет большинство голосов, партия официально объявит его своим кандидатом на пост губернатора края. Евгения ПЛОТНИКОВА











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