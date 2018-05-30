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30.05.18 09:41 Красноярцец завоевал два престижных боксерских титула





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Чемпион России и СНГ по боксу среди профессионалов Евгений Шведенко: "Это пояс чемпиона России. Второй пояс стран СНГ придет позже. Недодали. Для меня это лишь очередная ступень".



История успеха начиналась здесь, в маленькой двухэтажке в Березовке. В секцию он впервые пришел в семнадцать лет.

"Зал на острове Отдыха не понравился. Бокс - это что такое? Стоишь перед зеркалом, руками машешь, что за спорт", - вспоминает Евгений Шведенко.



Сейчас Евгений по прозвищу "Сибирский экспресс" характеризует своё стиль, как смесь американской и советской школ бокса. Он помогал готовиться чемпионам Мира Феликсу Штурму, Андре Уорду и Сергею Ковалёву. Пробиться на Олимпиаду среди любителей не удалось, но ринг научил не опускать руки.

"И просто решил поехать в Америку, в никуда. Там никто меня не ждал, никто не встречал. Поехал туда, начал ездить по залам, пытался стучаться в закрытые двери", - добавил Евгений.



Боец подчеркивает, он русский спортсмен. В Сан-Франциско приходилось подрабатывать и штукатуром, и сторожем. Такое терпение принесло и первые плоды. Сейчас задача Шведенко войти в тридцатку лучших по версии WBC. Следующий бой состоится 14 сентября. В дальнейшем боксер мечтает помогать красноярской молодежи на пути к спортивной мечте.





Евгений Шведенко тренируется в Калифорнии, но свой первый серьёзный трофей добыл накануне в Воронеже. Там под градом его стальных ударов в восьмом раунде капитулировал любимец местной публики Сергей Шарапов. Редкие кадры не найти в Интернете, красноярец хочет оставаться загадкой для соперников.Чемпион России и СНГ по боксу среди профессионалов Евгений Шведенко: "Это пояс чемпиона России. Второй пояс стран СНГ придет позже. Недодали. Для меня это лишь очередная ступень".История успеха начиналась здесь, в маленькой двухэтажке в Березовке. В секцию он впервые пришел в семнадцать лет."Зал на острове Отдыха не понравился. Бокс - это что такое? Стоишь перед зеркалом, руками машешь, что за спорт", - вспоминает Евгений Шведенко.Сейчас Евгений по прозвищу "Сибирский экспресс" характеризует своё стиль, как смесь американской и советской школ бокса. Он помогал готовиться чемпионам Мира Феликсу Штурму, Андре Уорду и Сергею Ковалёву. Пробиться на Олимпиаду среди любителей не удалось, но ринг научил не опускать руки."И просто решил поехать в Америку, в никуда. Там никто меня не ждал, никто не встречал. Поехал туда, начал ездить по залам, пытался стучаться в закрытые двери", - добавил Евгений.Боец подчеркивает, он русский спортсмен. В Сан-Франциско приходилось подрабатывать и штукатуром, и сторожем. Такое терпение принесло и первые плоды. Сейчас задача Шведенко войти в тридцатку лучших по версии WBC. Следующий бой состоится 14 сентября. В дальнейшем боксер мечтает помогать красноярской молодежи на пути к спортивной мечте. Роман РЫКОВ













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