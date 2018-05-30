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30.05.18 09:47 Школьники стали участниками квеста "Красноярск спортивный"





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Глава Свердловского района Красноярска Игорь Титенков: "Заведена уже традиция, чтобы лучше познать Свердловский район, историю Свердловского района, как раз и был принят проект о реализации квеста, историко-туристического квеста. После этого квеста наша молодежь лучше знает историю района, города, у нас великолепные места на территории Свердловского района".



Мероприятие проводится не первый год и в преддверии зимней Универсиады нововведением стала фирменная площадка.

Посол зимней Универсиады-2019 Кирилл Веселов: "Чтобы все знали историю, все знали Универсиаду, знали когда, что, где проходит и были готовы уже к самой Универсиаде".



Помимо вопросов об истории ребята прыгали на скакалке, одевали лыжника, учились сортировать мусор, угадывали отпечатки лап диких зверей и лазили по альпинистской веревке.



- На последнем таком моменте было сложно, руки забились, а так нормально.

- Хорошо уже прошли три станции мы.

- В лидерах идём, говорят.

- Да. Из восьми мы прошли три. Ну вообще мы самые активные. Мы победим, мне кажется.



Каждый участник получил сладкие призы и билеты в кино. А победителю достался кубок.



16 команд, 8 локаций и всего один кубок. В Бобровом логу школьники Свердловского района приняли участие в квесте "Красноярск спортивный".Глава Свердловского района Красноярска Игорь Титенков: "Заведена уже традиция, чтобы лучше познать Свердловский район, историю Свердловского района, как раз и был принят проект о реализации квеста, историко-туристического квеста. После этого квеста наша молодежь лучше знает историю района, города, у нас великолепные места на территории Свердловского района".Мероприятие проводится не первый год и в преддверии зимней Универсиады нововведением стала фирменная площадка.Посол зимней Универсиады-2019 Кирилл Веселов: "Чтобы все знали историю, все знали Универсиаду, знали когда, что, где проходит и были готовы уже к самой Универсиаде".Помимо вопросов об истории ребята прыгали на скакалке, одевали лыжника, учились сортировать мусор, угадывали отпечатки лап диких зверей и лазили по альпинистской веревке.Каждый участник получил сладкие призы и билеты в кино. А победителю достался кубок. Александр ЧЕРКАШИН













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