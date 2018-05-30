НОВОСТИ | Общество













30.05.18 17:10 Коммунальный мост будут заново асфальтировать





Фото Мэрия ищет подрядчика для ремонта Коммунального моста. Соответствующий тендер на сумму в 23,6 миллионов рублей размещен на сайте госзакупок. Латать переправу будут на всем протяжении, в том числе предстоит сделать деформационные швы, обработать и окрасить металлические ограждения, восстановить лестницы на остров Отдыха.



Заметим, что работы будут проводить в том числе на той части сооружения, которую уже ремонтировали в прошлом году. В администрации города отметили, что ремонт будет не капитальным, а лишь косметическим, завершить его планируют до 15 сентября.











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