НОВОСТИ | Общество













30.05.18 17:30 Экс-бухгалтера красноярской полиции приговорили к 13 годам заключения





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Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская: "В период с января 2007 по январь 2012 года обвиняемые путем изготовления подложных бухгалтерских документов похищали денежные средства. Они похитили около 130 миллионов рублей".



Паразитирование на чужих зарплатах раскрыла служба собственной безопасности полиции. И вот итог громкой уголовной истории Красноярска: 13 лет колонии общего режима. Подсудимая в последнее время защищала себя без участия адвоката. На этот раз пытается спрятаться за стеной непонимания: "Приговор, вынесенный судом мне непонятен. Каким образом я могу нести наказание, если документы, на основании которых вынесен приговор, сгорели в кабинете следователя 19 июля 2013 года. В связи с этим мне непонятна сама постановка приговора".



Тома действительно сгорели, но как нам рассказали в следственном комитете, данные из них восстановили. Остатки былой роскоши Николаевой продадут: меховые куртки и полушубки на два миллиона рублей, автомобиль, четыре квартиры - одна из них в Москве. Также экс-бухгалтер с соучастницей, своей бывшей подчиненной, должны будут выплатить 121 миллион ущерба. Вторая осужденная, кстати, получила пять лет условно. Она сотрудничала со следствием.



- Будете опротестовывать? Все-таки пять лет условно - это тоже неприятный шлейф.

- Очень довольна.

- Для Вас это идеальный исход?

- Конечно.

- А как смотрите на то, что Николаева получила 13 лет - значительно больше, чем Вы?

- Без комментариев. Я по поводу нее вообще ничего не хочу говорить.



По версии следствия, пять лет Николаева купалась в роскоши: дорогие путешествия, сумочки за 100 тысяч, платья за 150. Но теперь вместо вечернего туалета её ждет роба заключенной.



Казалось бы, в этой истории поставлена жирная точка, но пока она больше напоминает многоточие. Потому что Николаева имеет законное право опротестовать решение в краевом суде. Но пойдет ли вышестоящая инстанция на смягчение или, наоборот, ужесточение наказания - предсказать просто невозможно.



Под конвоем из четырех полицейских, с личными вещами, но все такая же уверенная в себе. Из СИЗО Надежду Николаеву привезли на оглашение приговора. За четыре года суда прошло больше 150 заседаний. До этого за два года следствия накопилось четыреста томов дела. Бывшего главного бухгалтера красноярской полиции обвиняли в массовом служебном подлоге. Схема была простой до гениальности: денег на зарплаты полицейских выписывали больше, чем требовалось. Разницу забирали себе. Насчитывается больше 200 эпизодов криминальной бухгалтерии.Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская: "В период с января 2007 по январь 2012 года обвиняемые путем изготовления подложных бухгалтерских документов похищали денежные средства. Они похитили около 130 миллионов рублей".Паразитирование на чужих зарплатах раскрыла служба собственной безопасности полиции. И вот итог громкой уголовной истории Красноярска: 13 лет колонии общего режима. Подсудимая в последнее время защищала себя без участия адвоката. На этот раз пытается спрятаться за стеной непонимания: "Приговор, вынесенный судом мне непонятен. Каким образом я могу нести наказание, если документы, на основании которых вынесен приговор, сгорели в кабинете следователя 19 июля 2013 года. В связи с этим мне непонятна сама постановка приговора".Тома действительно сгорели, но как нам рассказали в следственном комитете, данные из них восстановили. Остатки былой роскоши Николаевой продадут: меховые куртки и полушубки на два миллиона рублей, автомобиль, четыре квартиры - одна из них в Москве. Также экс-бухгалтер с соучастницей, своей бывшей подчиненной, должны будут выплатить 121 миллион ущерба. Вторая осужденная, кстати, получила пять лет условно. Она сотрудничала со следствием.По версии следствия, пять лет Николаева купалась в роскоши: дорогие путешествия, сумочки за 100 тысяч, платья за 150. Но теперь вместо вечернего туалета её ждет роба заключенной.Казалось бы, в этой истории поставлена жирная точка, но пока она больше напоминает многоточие. Потому что Николаева имеет законное право опротестовать решение в краевом суде. Но пойдет ли вышестоящая инстанция на смягчение или, наоборот, ужесточение наказания - предсказать просто невозможно. Владимир БОГОМОЛОВ











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