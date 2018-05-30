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Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская: "В период с января 2007 по январь 2012 года обвиняемые путем изготовления подложных бухгалтерских документов похищали денежные средства. Они похитили около 130 миллионов рублей".
Паразитирование на чужих зарплатах раскрыла служба собственной безопасности полиции. И вот итог громкой уголовной истории Красноярска: 13 лет колонии общего режима. Подсудимая в последнее время защищала себя без участия адвоката. На этот раз пытается спрятаться за стеной непонимания: "Приговор, вынесенный судом мне непонятен. Каким образом я могу нести наказание, если документы, на основании которых вынесен приговор, сгорели в кабинете следователя 19 июля 2013 года. В связи с этим мне непонятна сама постановка приговора".
Тома действительно сгорели, но как нам рассказали в следственном комитете, данные из них восстановили. Остатки былой роскоши Николаевой продадут: меховые куртки и полушубки на два миллиона рублей, автомобиль, четыре квартиры - одна из них в Москве. Также экс-бухгалтер с соучастницей, своей бывшей подчиненной, должны будут выплатить 121 миллион ущерба. Вторая осужденная, кстати, получила пять лет условно. Она сотрудничала со следствием.
- Будете опротестовывать? Все-таки пять лет условно - это тоже неприятный шлейф.
- Очень довольна.
- Для Вас это идеальный исход?
- Конечно.
- А как смотрите на то, что Николаева получила 13 лет - значительно больше, чем Вы?
- Без комментариев. Я по поводу нее вообще ничего не хочу говорить.
По версии следствия, пять лет Николаева купалась в роскоши: дорогие путешествия, сумочки за 100 тысяч, платья за 150. Но теперь вместо вечернего туалета её ждет роба заключенной.
Казалось бы, в этой истории поставлена жирная точка, но пока она больше напоминает многоточие. Потому что Николаева имеет законное право опротестовать решение в краевом суде. Но пойдет ли вышестоящая инстанция на смягчение или, наоборот, ужесточение наказания - предсказать просто невозможно.
Владимир БОГОМОЛОВ
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