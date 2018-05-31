АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





31.05.18 10:09 В краевом центре проходит перезагрузка общественного транспорта



Фото
Накануне пассажиров красноярских автобусов шокировали слухи, якобы билеты подорожают почти в три раза: с 22 до 60 рублей.
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров: "Перевозчики написали заявление: за два последних месяца стоимость топлива увеличилась на 25%. Перевозчики готовы ездить, но по 60 рублей".

Но в мэрии заявили, проезд остается на прежнем уровне, 22 рубля, хотя в ассоциации перевозчиков назвали желаемый ценник: 25-30 рублей. Большинство автобусников зависят от цен на дизельное топливо, которое дорожает.
Председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев: "За эти 2-3 недели дизельное топливо ушло по цене до 47 рублей, есть документы, по которым нас предупреждают, что до августа цифра может дойти до 50 рублей".

Чтобы не было гонок на выживание, город отменяет дублирующие друг друга маршруты. К 10 июня их количество уменьшится на десять. Еще 7 автобусных линий частично поедут по другим улицам, чтобы доступней стали районы новостроек.
Вторая волна автобусной перезагрузки придется на начало лета. Когда школьники и студенты разъедутся на каникулы, работающие - в отпуск, а пенсионеры - на дачи. Все прелести новой системы горожане почувствуют только ближе к осени.

Сетка выстраивается так, что большинству пассажиров придется ездить минимум с одной пересадкой, и тратить не 22, а 44 рубля. Сейчас мэрия убеждает автобазы сделать вторую поездку для таких транзитников со скидкой в 30%. Край закупит для своего административного центра 50 новеньких автобусов. И на этом нельзя останавливаться, считает глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Сердце кровью обливается. Это не просто вёдра с болтами, это грязные вёдра с болтами. Это объективно так, просто коптильни на колёсах".

Планируются и другие нововведения. Количество выделенных полос для общественного транспорта должно увеличиться до трёх десятков, кондукторы станут принимать банковские карты. А дирижировать составом частных и муниципальных маршруток будет Единая диспетчерская служба.

Роман РЫКОВ






АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .