НОВОСТИ | Общество













31.05.18 10:09 В краевом центре проходит перезагрузка общественного транспорта





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Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров: "Перевозчики написали заявление: за два последних месяца стоимость топлива увеличилась на 25%. Перевозчики готовы ездить, но по 60 рублей".



Но в мэрии заявили, проезд остается на прежнем уровне, 22 рубля, хотя в ассоциации перевозчиков назвали желаемый ценник: 25-30 рублей. Большинство автобусников зависят от цен на дизельное топливо, которое дорожает.

Председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев: "За эти 2-3 недели дизельное топливо ушло по цене до 47 рублей, есть документы, по которым нас предупреждают, что до августа цифра может дойти до 50 рублей".



Чтобы не было гонок на выживание, город отменяет дублирующие друг друга маршруты. К 10 июня их количество уменьшится на десять. Еще 7 автобусных линий частично поедут по другим улицам, чтобы доступней стали районы новостроек.

Вторая волна автобусной перезагрузки придется на начало лета. Когда школьники и студенты разъедутся на каникулы, работающие - в отпуск, а пенсионеры - на дачи. Все прелести новой системы горожане почувствуют только ближе к осени.



Сетка выстраивается так, что большинству пассажиров придется ездить минимум с одной пересадкой, и тратить не 22, а 44 рубля. Сейчас мэрия убеждает автобазы сделать вторую поездку для таких транзитников со скидкой в 30%. Край закупит для своего административного центра 50 новеньких автобусов. И на этом нельзя останавливаться, считает глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Сердце кровью обливается. Это не просто вёдра с болтами, это грязные вёдра с болтами. Это объективно так, просто коптильни на колёсах".



Планируются и другие нововведения. Количество выделенных полос для общественного транспорта должно увеличиться до трёх десятков, кондукторы станут принимать банковские карты. А дирижировать составом частных и муниципальных маршруток будет Единая диспетчерская служба.



Накануне пассажиров красноярских автобусов шокировали слухи, якобы билеты подорожают почти в три раза: с 22 до 60 рублей.Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров: "Перевозчики написали заявление: за два последних месяца стоимость топлива увеличилась на 25%. Перевозчики готовы ездить, но по 60 рублей".Но в мэрии заявили, проезд остается на прежнем уровне, 22 рубля, хотя в ассоциации перевозчиков назвали желаемый ценник: 25-30 рублей. Большинство автобусников зависят от цен на дизельное топливо, которое дорожает.Председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев: "За эти 2-3 недели дизельное топливо ушло по цене до 47 рублей, есть документы, по которым нас предупреждают, что до августа цифра может дойти до 50 рублей".Чтобы не было гонок на выживание, город отменяет дублирующие друг друга маршруты. К 10 июня их количество уменьшится на десять. Еще 7 автобусных линий частично поедут по другим улицам, чтобы доступней стали районы новостроек.Вторая волна автобусной перезагрузки придется на начало лета. Когда школьники и студенты разъедутся на каникулы, работающие - в отпуск, а пенсионеры - на дачи. Все прелести новой системы горожане почувствуют только ближе к осени.Сетка выстраивается так, что большинству пассажиров придется ездить минимум с одной пересадкой, и тратить не 22, а 44 рубля. Сейчас мэрия убеждает автобазы сделать вторую поездку для таких транзитников со скидкой в 30%. Край закупит для своего административного центра 50 новеньких автобусов. И на этом нельзя останавливаться, считает глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Сердце кровью обливается. Это не просто вёдра с болтами, это грязные вёдра с болтами. Это объективно так, просто коптильни на колёсах".Планируются и другие нововведения. Количество выделенных полос для общественного транспорта должно увеличиться до трёх десятков, кондукторы станут принимать банковские карты. А дирижировать составом частных и муниципальных маршруток будет Единая диспетчерская служба. Роман РЫКОВ













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