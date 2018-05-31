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НОВОСТИ | Общество





31.05.18 10:42 Больше 1000 жилых домов Красноярска будут отремонтированы в этом году



Фото
Плиткорезы, шпатели, раствор бетона и рабочие в форме - подъезд жилого дома превратился в строительную площадку. Этого события жильцы высотки ждали 27 лет. "Мы с советом дома предоставили протокол в управляющую компанию "ЖСК". Нам сделали смету и уже приступили к работе", - рассказала председатель жилого дома Наталья Сурыгина.

Преображается дом под строгим присмотром жильцов. Сегодня среди ревизоров директор УК "ЖСК" Наталья Жавнова. До конца года компания отремонтирует больше тысячи домов на сумму больше 330 миллионов рублей.
Генеральный директор УК "ЖСК" Наталья Жавнова: "К работам мы приступили намного раньше, чем в предыдущие годы, и в начале мая уже шла активная работа по ремонту подъезда, по зачистке. То есть предварительная подготовка уже велась".

Список работ огромен. Сделают больше 300 подъездов и столько же дверей, заменят почти 2,5 тысячи окон, около 8 километров сетей электроснабжения, почти 6 - водоснабжения, и это еще не все.
Красивый и свежий ремонт в подъезде - это предел мечтаний жителей любого дома. Но управляющая компания советует в первую очередь обратить внимание на состояние инженерных сетей. Их исправность - залог спокойствия жителей всего дома. Тем более в наши суровые сибирские зимы.

Чтобы в доме начался ремонт, его жильцам нужно составить протокол, в котором необходимо написать, какие работы провести, направить его в управляющую компанию, потом согласовать смету, а после этого ждать ремонтную бригаду в гости. Главное, чтобы на счете дома было достаточно средств.


Анастасия ЦЫГАНКОВА






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