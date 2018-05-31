В Красноярске на больших экранах продолжается прокат фильма "Черновик". Российский блокбастер повествует о простом человеке, потерявшемся в параллельных мирах.
Лихо закрученный сюжет взят из книги создателя "Ночного" и "Дневного дозоров" Сергея Лукьяненко. В картине снялись актёр Андрей Мерзликин, комик Дмитрий Хрусталёв и политик Ирина Хакамада. Главные роли исполнили молодые артисты: Никита Волков и Ольга Боровская.
Любовная драма разворачивается в десятках параллельных миров. Москва в них предстает и пляжным курортом, и концлагерем, и коммунистической Азией. После финальных титров не осталось ни одного равнодушного зрителя.
- Классные спецэффекты, все очень красиво.
- Очень интересно, советую всем посмотреть.
- Мне понравилась идея.
Съемкам фильма оказывали поддержку ВГТРК и Columbia Pictures. К слову, у истории будет продолжение. Вторая часть "Черновика" предстанет на суд зрителей в 2020 году.