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31.05.18 11:19 В Красноярске продолжается прокат фильма "Черновик"





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Лихо закрученный сюжет взят из книги создателя "Ночного" и "Дневного дозоров" Сергея Лукьяненко. В картине снялись актёр Андрей Мерзликин, комик Дмитрий Хрусталёв и политик Ирина Хакамада. Главные роли исполнили молодые артисты: Никита Волков и Ольга Боровская.



Любовная драма разворачивается в десятках параллельных миров. Москва в них предстает и пляжным курортом, и концлагерем, и коммунистической Азией. После финальных титров не осталось ни одного равнодушного зрителя.



- Классные спецэффекты, все очень красиво.

- Очень интересно, советую всем посмотреть.

- Мне понравилась идея.



Съемкам фильма оказывали поддержку ВГТРК и Columbia Pictures. К слову, у истории будет продолжение. Вторая часть "Черновика" предстанет на суд зрителей в 2020 году.



В Красноярске на больших экранах продолжается прокат фильма "Черновик". Российский блокбастер повествует о простом человеке, потерявшемся в параллельных мирах.Лихо закрученный сюжет взят из книги создателя "Ночного" и "Дневного дозоров" Сергея Лукьяненко. В картине снялись актёр Андрей Мерзликин, комик Дмитрий Хрусталёв и политик Ирина Хакамада. Главные роли исполнили молодые артисты: Никита Волков и Ольга Боровская.Любовная драма разворачивается в десятках параллельных миров. Москва в них предстает и пляжным курортом, и концлагерем, и коммунистической Азией. После финальных титров не осталось ни одного равнодушного зрителя.Съемкам фильма оказывали поддержку ВГТРК и Columbia Pictures. К слову, у истории будет продолжение. Вторая часть "Черновика" предстанет на суд зрителей в 2020 году. Роман РЫКОВ











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