НОВОСТИ | Общество













31.05.18 16:32 На Карла Маркса начался ремонт





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Главный инженер ООО "Промстрой" Захар Кофин: "Это обычная ситуация при ремонте дорог. Видимо, когда было подготовлено основание, прошел дождь, соответственно, не уплотнили до конца. Произошла просадка".



И так недоуплотнили, похоже, по всей улице. Теперь исправлять будут за свой счёт. Если из освоенных в минувшем году 166 миллионов рублей что-то осталось. А красноярцы вместо ухоженных улиц вновь увидят только пыль и горы бордюров.

Все выявленные на Карла Маркса нарушения должны устранить до 15 июня. В основном это просадки брусчатки, замена ржавых заборов и многое другое. Подрядчик обязан обеспечить гарантию три года.



Кстати, заборы установят такие же, и нет гарантий, что новые не проржавеют уже осенью. Масштабные работы скоро начнутся и на проспекте Мира - обещают сделать лучше.

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Вот там скамейки, которые вокруг опоясывали деревья, старые наши, деревянные - их уже демонтировали, потому что нет смысла заниматься их ремонтом, и внешний вид у них не тот, чтобы быть на центральной улице. Пришли к соглашению с ГИБДД - не будем устанавливать там пешеходных ограждений. Поэтому заборчиков на проспекте Мира не будет".



А вот чего не хватает и чиновникам и исполнителям работ, так это личной ответственности за результат. Каким город будет к Универсиаде - поручиться не может никто.



Вот так выглядит остановка "Красная площадь". По пути в автобус пассажиры преодолевают полосу препятствий. Картинка очень напоминает прошлогоднюю. А всё из-за некачественной укладки брусчатки, сам подрядчик ничего плохого в строительном хаосе не видит: привыкли работать именно так.Главный инженер ООО "Промстрой" Захар Кофин: "Это обычная ситуация при ремонте дорог. Видимо, когда было подготовлено основание, прошел дождь, соответственно, не уплотнили до конца. Произошла просадка".И так недоуплотнили, похоже, по всей улице. Теперь исправлять будут за свой счёт. Если из освоенных в минувшем году 166 миллионов рублей что-то осталось. А красноярцы вместо ухоженных улиц вновь увидят только пыль и горы бордюров.Все выявленные на Карла Маркса нарушения должны устранить до 15 июня. В основном это просадки брусчатки, замена ржавых заборов и многое другое. Подрядчик обязан обеспечить гарантию три года.Кстати, заборы установят такие же, и нет гарантий, что новые не проржавеют уже осенью. Масштабные работы скоро начнутся и на проспекте Мира - обещают сделать лучше.Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Вот там скамейки, которые вокруг опоясывали деревья, старые наши, деревянные - их уже демонтировали, потому что нет смысла заниматься их ремонтом, и внешний вид у них не тот, чтобы быть на центральной улице. Пришли к соглашению с ГИБДД - не будем устанавливать там пешеходных ограждений. Поэтому заборчиков на проспекте Мира не будет".А вот чего не хватает и чиновникам и исполнителям работ, так это личной ответственности за результат. Каким город будет к Универсиаде - поручиться не может никто. Владимир ЖАРИНОВ











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