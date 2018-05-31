Вот так выглядит остановка "Красная площадь". По пути в автобус пассажиры преодолевают полосу препятствий. Картинка очень напоминает прошлогоднюю. А всё из-за некачественной укладки брусчатки, сам подрядчик ничего плохого в строительном хаосе не видит: привыкли работать именно так.
Главный инженер ООО "Промстрой" Захар Кофин: "Это обычная ситуация при ремонте дорог. Видимо, когда было подготовлено основание, прошел дождь, соответственно, не уплотнили до конца. Произошла просадка".
И так недоуплотнили, похоже, по всей улице. Теперь исправлять будут за свой счёт. Если из освоенных в минувшем году 166 миллионов рублей что-то осталось. А красноярцы вместо ухоженных улиц вновь увидят только пыль и горы бордюров.
Все выявленные на Карла Маркса нарушения должны устранить до 15 июня. В основном это просадки брусчатки, замена ржавых заборов и многое другое. Подрядчик обязан обеспечить гарантию три года.
Кстати, заборы установят такие же, и нет гарантий, что новые не проржавеют уже осенью. Масштабные работы скоро начнутся и на проспекте Мира - обещают сделать лучше.
Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Вот там скамейки, которые вокруг опоясывали деревья, старые наши, деревянные - их уже демонтировали, потому что нет смысла заниматься их ремонтом, и внешний вид у них не тот, чтобы быть на центральной улице. Пришли к соглашению с ГИБДД - не будем устанавливать там пешеходных ограждений. Поэтому заборчиков на проспекте Мира не будет".
А вот чего не хватает и чиновникам и исполнителям работ, так это личной ответственности за результат. Каким город будет к Универсиаде - поручиться не может никто.