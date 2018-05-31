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31.05.18 16:59 Виктор Томенко попрощался с правительством Красноярского края





Фото Виктор Томенко попрощался с правительством Красноярского края. Еще накануне мы рассказали, что президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора соседнего региона, Алтайского края. Поэтому сегодня в торжественной обстановке уже бывший ио председателя правительства и первого заместителя губернатора сказал прощальные слова коллегам.



Добавим, что Томенко родился в Норильске, долгое время работал там на комбинате северного города, во власть пришел в 2010 году. Уже планирует участвовать в выборах в Алтайском крае, которые пройдут в сентябре. С командой пока не определился. Не исключает, что некоторые красноярцы могут переехать вслед за ним.



Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко: "Может быть, кого-то и приглашу. Будет сделано это, без сомнения, с согласования с руководителем Красноярского края. Но для этого мне надо прибыть в Барнаул, познакомиться с ситуацией".











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