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31.05.18 17:07 Минздрав региона может возглавить главврач красноярской краевой поликлиники №14





Фото Министерство здравоохранения региона может возглавить главврач красноярской краевой поликлиники №14. Виталий Денисов придет на место Вадима Янина, который, напомним, уволился по собственному желанию.



По сообщениям ряда источников, уже в ближайшее время новый руководитель минздрава будет представлен коллегам по ведомству. Добавим, что кроме работы главврачом, Виталий Денисов занят и на кафедре управления в здравоохранении Института последипломного образования красноярского медицинского университета.











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