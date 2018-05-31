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НОВОСТИ | Общество





31.05.18 17:15 Жители жалуются на состояние дороги в посёлке Бугачево



Фото
Как только растаял снег, дорога в районе поселка Бугачево превратилась в полосу препятствий. Некоторые камни на этой дороге размером с колесо. Вот для сравнения наш служебный автомобиль. Проехать на такой низкой машине крайне сложно. Особенно, представьте, если перед этим пройдет сильный дождь.
На месте мы обнаружили рабочих, которые как раз прокладывали кюветы.

Этот участок дороги федеральный. На ее содержание в месяц выделяют всего 45 тысяч рублей на километр, рассказывают в КрУДор. Сумма для такого объема работ смешная. После того, как власти Емельяновского района начали продавать участки вблизи под ИЖС, строители на большегрузах разбили и без того неровную дорогу. И то, что происходит сейчас, вынужденно-временные меры.

Пресс-секретарь КрУДор Александр Марков: "Туда уже вложено только за этот месяц почти миллион рублей, потому что техника туда выезжает, это горюче-смазочные материалы, сам материал - скальник. Хоть что-то сделать, чтобы люди могли проехать. В администрацию неоднократно указывалось, чтобы они привели свои улицы в соответствие с нормами закона, писали им письмо в очередной раз, но пока, как говорится, "а воз и ныне там".

Полноценный ремонт дороги планируют начать уже в августе. А пока владельцам строительных объектов рекомендуют поберечь единственную тропу к дачам.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА





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