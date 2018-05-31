НОВОСТИ | Общество













31.05.18 17:17 В Красноярске перекрыли участок улицы Бограда





Фото 31 мая в семь утра в Красноярске перекрыли одну из улиц в центре города. Ограничения на движение и парковку ввели на Бограда от Вейнбаума до Перенсона. Действовать оно будет до 12 июня. Также завтра для проведения детского карнавала большая часть проспекта Мира окажется недоступна для автомобилистов. В два часа движение восстановят.











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