РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.06.18 10:10 Клиенты красноярского "Тойота центра" отправили письмо в Японию



Фото
Несколько десятков человек сегодня пытаются криками штурмовать пустующее здание "Тойота центра". Все они вложили свои кровно заработанные в японский автопром.
Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Оксана Коваленко: "Она рассказывает, что 5 миллионов они внесли. У нее чуть разрыв сердца не случился, у нее столько эмоций. Люди не знают, делать".

Но ни машин, ни денег никто так и не получил. История туманная, разбираются в ней правоохранители. В полицию поступило 66 заявлений от клиентов красноярского "Тойота центра".
Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Сейчас по данному факту проводится проверка, назначено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предстоит выяснить наличие дебиторской задолженности, а также механизм образования кредиторской задолженности".

Банкам красноярский бизнесмен должен больше 100 миллионов.
Здание бывшего дилерского центра "Тойота" в Красноярске разбирают по кусочкам. Имущество владельца выставлено на торги, но люди уверены, им от этого многомиллионного богатства не достанется ничего. Ведь юридически они до сих пор не признаны пострадавшими.
Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Татьяна Долгих: "Нам говорят, что следствие еще идет. Но нас подталкивают к мысли, чтобы мы привыкали, что человек ни в чем не виноват, он не хотел вас обмануть, но так получилось".

Когда будет закончена проверка - неизвестно. По информации клиентов, сейчас в Красноярске находятся представители японской корпорации, они осматривают имущество красноярского бизнесмена. Разгоряченные люди несколько часов стояли под закрытыми дверями компании, к ним никто не вышел. Поэтому клиенты записали видео-обращение президенту страны. По почте они отправили еще одно письмо с мольбой о помощи главе "Тойота Мотор" в России. На электронные письма устали получать отписки.

Анастасия ЦЫГАНКОВА




АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .