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01.06.18 10:10 Клиенты красноярского "Тойота центра" отправили письмо в Японию





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Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Оксана Коваленко: "Она рассказывает, что 5 миллионов они внесли. У нее чуть разрыв сердца не случился, у нее столько эмоций. Люди не знают, делать".



Но ни машин, ни денег никто так и не получил. История туманная, разбираются в ней правоохранители. В полицию поступило 66 заявлений от клиентов красноярского "Тойота центра".

Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Сейчас по данному факту проводится проверка, назначено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предстоит выяснить наличие дебиторской задолженности, а также механизм образования кредиторской задолженности".



Банкам красноярский бизнесмен должен больше 100 миллионов.

Здание бывшего дилерского центра "Тойота" в Красноярске разбирают по кусочкам. Имущество владельца выставлено на торги, но люди уверены, им от этого многомиллионного богатства не достанется ничего. Ведь юридически они до сих пор не признаны пострадавшими.

Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Татьяна Долгих: "Нам говорят, что следствие еще идет. Но нас подталкивают к мысли, чтобы мы привыкали, что человек ни в чем не виноват, он не хотел вас обмануть, но так получилось".



Когда будет закончена проверка - неизвестно. По информации клиентов, сейчас в Красноярске находятся представители японской корпорации, они осматривают имущество красноярского бизнесмена. Разгоряченные люди несколько часов стояли под закрытыми дверями компании, к ним никто не вышел. Поэтому клиенты записали видео-обращение президенту страны. По почте они отправили еще одно письмо с мольбой о помощи главе "Тойота Мотор" в России. На электронные письма устали получать отписки.



Несколько десятков человек сегодня пытаются криками штурмовать пустующее здание "Тойота центра". Все они вложили свои кровно заработанные в японский автопром.Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Оксана Коваленко: "Она рассказывает, что 5 миллионов они внесли. У нее чуть разрыв сердца не случился, у нее столько эмоций. Люди не знают, делать".Но ни машин, ни денег никто так и не получил. История туманная, разбираются в ней правоохранители. В полицию поступило 66 заявлений от клиентов красноярского "Тойота центра".Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Сейчас по данному факту проводится проверка, назначено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предстоит выяснить наличие дебиторской задолженности, а также механизм образования кредиторской задолженности".Банкам красноярский бизнесмен должен больше 100 миллионов.Здание бывшего дилерского центра "Тойота" в Красноярске разбирают по кусочкам. Имущество владельца выставлено на торги, но люди уверены, им от этого многомиллионного богатства не достанется ничего. Ведь юридически они до сих пор не признаны пострадавшими.Клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Татьяна Долгих: "Нам говорят, что следствие еще идет. Но нас подталкивают к мысли, чтобы мы привыкали, что человек ни в чем не виноват, он не хотел вас обмануть, но так получилось".Когда будет закончена проверка - неизвестно. По информации клиентов, сейчас в Красноярске находятся представители японской корпорации, они осматривают имущество красноярского бизнесмена. Разгоряченные люди несколько часов стояли под закрытыми дверями компании, к ним никто не вышел. Поэтому клиенты записали видео-обращение президенту страны. По почте они отправили еще одно письмо с мольбой о помощи главе "Тойота Мотор" в России. На электронные письма устали получать отписки. Анастасия ЦЫГАНКОВА









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