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НОВОСТИ | Общество





01.06.18 09:36  Поезд здоровья отправился в последний рейс перед небольшими каникулами



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Ольга Кротова привела дочь к хорошему красноярскому специалисту. И для этого семье из Ачинска не потребовалось ехать в краевой центр, а только добраться до ж/д станции. Десант из 17 врачей сам приехал к ним в город на Поезде здоровья.
"Тут хорошее лечение подбирают, мне кажется, лучше, чем наши ачинские специалисты", - поделилась пациентка Поезда здоровья Ольга Кротова.

Передвижной медицинский центр колесит по региону уже 11 лет. В тесных проходах вагонов всегда очереди - узких специалистов в деревнях днем с огнем не сыщешь.
Руководитель передвижного консультативно-диагностического центра Ксения Мухлыгина: "Если есть такая востребованность, и необходимо какого-то пациента срочно посмотреть узкому специалисту, который отсутствует в районной больнице, мы идем на уступки и смотрим данного пациента".

У местного здравоохранения проблемы бывают не только в кадрах, но и в оборудовании. Не в каждом, даже районном центре, есть маммограф, без которого невозможно сделать диагностику молочной железы, что уж говорить о небольших деревнях. В лечебном центре на рельсах вся техника экспертного класса и меняется каждые пять лет.

Лечение бывает невозможно назначить без точного анализа здоровья пациента. Для этого в поезде есть целая лаборатория. Можно сдать кровь, и уже через полтора часа получить результат анализов.
Расписание Поезда здоровья публикуется на официальном сайте. А чтобы попасть на прием к врачам, достаточно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис, а также выписку из вашей амбулаторной карты.

Анастасия ЦЫГАНКОВА






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