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01.06.18 09:36 Поезд здоровья отправился в последний рейс перед небольшими каникулами





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"Тут хорошее лечение подбирают, мне кажется, лучше, чем наши ачинские специалисты", - поделилась пациентка Поезда здоровья Ольга Кротова.



Передвижной медицинский центр колесит по региону уже 11 лет. В тесных проходах вагонов всегда очереди - узких специалистов в деревнях днем с огнем не сыщешь.

Руководитель передвижного консультативно-диагностического центра Ксения Мухлыгина: "Если есть такая востребованность, и необходимо какого-то пациента срочно посмотреть узкому специалисту, который отсутствует в районной больнице, мы идем на уступки и смотрим данного пациента".



У местного здравоохранения проблемы бывают не только в кадрах, но и в оборудовании. Не в каждом, даже районном центре, есть маммограф, без которого невозможно сделать диагностику молочной железы, что уж говорить о небольших деревнях. В лечебном центре на рельсах вся техника экспертного класса и меняется каждые пять лет.



Лечение бывает невозможно назначить без точного анализа здоровья пациента. Для этого в поезде есть целая лаборатория. Можно сдать кровь, и уже через полтора часа получить результат анализов.

Расписание Поезда здоровья публикуется на официальном сайте. А чтобы попасть на прием к врачам, достаточно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис, а также выписку из вашей амбулаторной карты.



Ольга Кротова привела дочь к хорошему красноярскому специалисту. И для этого семье из Ачинска не потребовалось ехать в краевой центр, а только добраться до ж/д станции. Десант из 17 врачей сам приехал к ним в город на Поезде здоровья."Тут хорошее лечение подбирают, мне кажется, лучше, чем наши ачинские специалисты", - поделилась пациентка Поезда здоровья Ольга Кротова.Передвижной медицинский центр колесит по региону уже 11 лет. В тесных проходах вагонов всегда очереди - узких специалистов в деревнях днем с огнем не сыщешь.Руководитель передвижного консультативно-диагностического центра Ксения Мухлыгина: "Если есть такая востребованность, и необходимо какого-то пациента срочно посмотреть узкому специалисту, который отсутствует в районной больнице, мы идем на уступки и смотрим данного пациента".У местного здравоохранения проблемы бывают не только в кадрах, но и в оборудовании. Не в каждом, даже районном центре, есть маммограф, без которого невозможно сделать диагностику молочной железы, что уж говорить о небольших деревнях. В лечебном центре на рельсах вся техника экспертного класса и меняется каждые пять лет.Лечение бывает невозможно назначить без точного анализа здоровья пациента. Для этого в поезде есть целая лаборатория. Можно сдать кровь, и уже через полтора часа получить результат анализов.Расписание Поезда здоровья публикуется на официальном сайте. А чтобы попасть на прием к врачам, достаточно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис, а также выписку из вашей амбулаторной карты. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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