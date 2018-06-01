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01.06.18 09:38 В Дивногорске десятки лесорубов сразились за звание лучшего





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Первыми в бой вступили дровосеки. Тимофей Колосов ловко орудует пилой еще с детства. Он только вернулся с Европейского чемпионата лесных школ - там дивногорский техникум вошел в двадцатку лучших. Сегодня вальщик уложил многометровое бревно в точно заданное место.

"Получается, палка, которая по середине, на неё нужно свалить. Если на неё точно попало, то дается максимально 400 баллов", - рассказывает студент Тимофей Колосов.



На турнире каждый зритель мог почувствовать себя в роли лесоруба. Для этого нужно взять шлем с маской, перчатки, штаны с использованием кевларовых нитей, которые используются в бронежилете, и можно было попилить.



Другая категория проходит на симуляторах. Компьютерный тренажер помогает найти слабые места в работе оператора. Покажет ошибки даже тех, кто считает себя мастером.

Инструктор Андреас Кокоришс: "Наконечник стрелы передвигается, и это записывается. И мы потом можем посмотреть, какие лишние движения он делает. В лесу мы не замечаем лишние движения".



В министерстве лесного хозяйства считают, что чем выше подготовка специалистов, тем целее останется хрупкая природа тайги.

Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков: "Если заготовитель заинтересован в долгосрочной работе, минимально повреждать природу, либо урон не наносить, в его интересах обучить надлежащим образом хорошего специалиста".



1 июня пройдут самые зрелищные состязания. Гигантские спецмашины будут раскряжевывать древесину и складывать её в виде фигур.



Такую работу топорной точно не назовёшь, скорее ювелирной. На отборочном турнире "Лесоруб-2018" свои навыки показали и мастера ручной валки, и операторы лесозаготовительных комплексов. В региональном этапе участвуют 27 человек, работающих на ведущих предприятиях края, и студенты из Дивногорска, Канска и даже Кузбасса.Первыми в бой вступили дровосеки. Тимофей Колосов ловко орудует пилой еще с детства. Он только вернулся с Европейского чемпионата лесных школ - там дивногорский техникум вошел в двадцатку лучших. Сегодня вальщик уложил многометровое бревно в точно заданное место."Получается, палка, которая по середине, на неё нужно свалить. Если на неё точно попало, то дается максимально 400 баллов", - рассказывает студент Тимофей Колосов.На турнире каждый зритель мог почувствовать себя в роли лесоруба. Для этого нужно взять шлем с маской, перчатки, штаны с использованием кевларовых нитей, которые используются в бронежилете, и можно было попилить.Другая категория проходит на симуляторах. Компьютерный тренажер помогает найти слабые места в работе оператора. Покажет ошибки даже тех, кто считает себя мастером.Инструктор Андреас Кокоришс: "Наконечник стрелы передвигается, и это записывается. И мы потом можем посмотреть, какие лишние движения он делает. В лесу мы не замечаем лишние движения".В министерстве лесного хозяйства считают, что чем выше подготовка специалистов, тем целее останется хрупкая природа тайги.Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков: "Если заготовитель заинтересован в долгосрочной работе, минимально повреждать природу, либо урон не наносить, в его интересах обучить надлежащим образом хорошего специалиста".1 июня пройдут самые зрелищные состязания. Гигантские спецмашины будут раскряжевывать древесину и складывать её в виде фигур. Роман РЫКОВ











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