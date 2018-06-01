Такую работу топорной точно не назовёшь, скорее ювелирной. На отборочном турнире "Лесоруб-2018" свои навыки показали и мастера ручной валки, и операторы лесозаготовительных комплексов. В региональном этапе участвуют 27 человек, работающих на ведущих предприятиях края, и студенты из Дивногорска, Канска и даже Кузбасса.
Первыми в бой вступили дровосеки. Тимофей Колосов ловко орудует пилой еще с детства. Он только вернулся с Европейского чемпионата лесных школ - там дивногорский техникум вошел в двадцатку лучших. Сегодня вальщик уложил многометровое бревно в точно заданное место.
"Получается, палка, которая по середине, на неё нужно свалить. Если на неё точно попало, то дается максимально 400 баллов", - рассказывает студент Тимофей Колосов.
На турнире каждый зритель мог почувствовать себя в роли лесоруба. Для этого нужно взять шлем с маской, перчатки, штаны с использованием кевларовых нитей, которые используются в бронежилете, и можно было попилить.
Другая категория проходит на симуляторах. Компьютерный тренажер помогает найти слабые места в работе оператора. Покажет ошибки даже тех, кто считает себя мастером.
Инструктор Андреас Кокоришс: "Наконечник стрелы передвигается, и это записывается. И мы потом можем посмотреть, какие лишние движения он делает. В лесу мы не замечаем лишние движения".
В министерстве лесного хозяйства считают, что чем выше подготовка специалистов, тем целее останется хрупкая природа тайги.
Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков: "Если заготовитель заинтересован в долгосрочной работе, минимально повреждать природу, либо урон не наносить, в его интересах обучить надлежащим образом хорошего специалиста".
1 июня пройдут самые зрелищные состязания. Гигантские спецмашины будут раскряжевывать древесину и складывать её в виде фигур.