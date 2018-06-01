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Принять участие в праздничной колонне мог любой желающий. И, пожалуй, единственная цена, которую пришлось за это заплатить - это несколько бессонных ночей, потраченных на то, чтобы сшить оригинальный костюм.
В этом году тема детского праздника - фентези. И здесь кто во что горазд, полёт фантазии ничем не ограничен.
- Мы представляем, что будет огромное дерево, там живут тролли. Они выйдут купаться на речку и их настигнут злые бергены, но деревья с цветами их спасут.
- Я эльф волшебный! Я колдую воду!
- Если бы ты была не гусеницей, кем бы хотела быть? - Единорогом!
Погода к торжеству детства оказалась неласкова: с неба периодически капало, под костюмами у малышни теплые куртки и колготки. Особенно беспощадным к участникам был ветер.
Семья Тарасенко в карнавале участвует не первый год. И костюмы выбирали, зная капризы июньской погоды.
- С праздником! С Днём защиты детей! Ну и по традиции, у нас такая замечательная погода в Сибири, Новый год заодно отметим!
Завершилось шествие концертом на театральной площади. Но сами праздничные мероприятия сегодня будут идти весь день, их ярким итогом станет салют в 22.45 на острове Татышев.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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