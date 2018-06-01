НОВОСТИ | Общество













01.06.18 11:28 В Красноярске отметили День защиты детей





Фото

Принять участие в праздничной колонне мог любой желающий. И, пожалуй, единственная цена, которую пришлось за это заплатить - это несколько бессонных ночей, потраченных на то, чтобы сшить оригинальный костюм.



В этом году тема детского праздника - фентези. И здесь кто во что горазд, полёт фантазии ничем не ограничен.

- Мы представляем, что будет огромное дерево, там живут тролли. Они выйдут купаться на речку и их настигнут злые бергены, но деревья с цветами их спасут.

- Я эльф волшебный! Я колдую воду!

- Если бы ты была не гусеницей, кем бы хотела быть? - Единорогом!



Погода к торжеству детства оказалась неласкова: с неба периодически капало, под костюмами у малышни теплые куртки и колготки. Особенно беспощадным к участникам был ветер.



Семья Тарасенко в карнавале участвует не первый год. И костюмы выбирали, зная капризы июньской погоды.

- С праздником! С Днём защиты детей! Ну и по традиции, у нас такая замечательная погода в Сибири, Новый год заодно отметим!



Завершилось шествие концертом на театральной площади. Но сами праздничные мероприятия сегодня будут идти весь день, их ярким итогом станет салют в 22.45 на острове Татышев.



Под радостные крики в город пришла сказка. Первое июня - День защиты детей, а для красноярцев, даже взрослых, повод на один день забыть о заботах, надеть яркий костюм и окунуться в мир волшебства. По проспекту Мира шагает карнавал из почти 2,5 тысяч участников!Принять участие в праздничной колонне мог любой желающий. И, пожалуй, единственная цена, которую пришлось за это заплатить - это несколько бессонных ночей, потраченных на то, чтобы сшить оригинальный костюм.В этом году тема детского праздника - фентези. И здесь кто во что горазд, полёт фантазии ничем не ограничен.Погода к торжеству детства оказалась неласкова: с неба периодически капало, под костюмами у малышни теплые куртки и колготки. Особенно беспощадным к участникам был ветер.Семья Тарасенко в карнавале участвует не первый год. И костюмы выбирали, зная капризы июньской погоды.Завершилось шествие концертом на театральной площади. Но сами праздничные мероприятия сегодня будут идти весь день, их ярким итогом станет салют в 22.45 на острове Татышев. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













