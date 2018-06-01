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НОВОСТИ | Общество





01.06.18 11:28 В Красноярске отметили День защиты детей



Фото
Под радостные крики в город пришла сказка. Первое июня - День защиты детей, а для красноярцев, даже взрослых, повод на один день забыть о заботах, надеть яркий костюм и окунуться в мир волшебства. По проспекту Мира шагает карнавал из почти 2,5 тысяч участников!
Принять участие в праздничной колонне мог любой желающий. И, пожалуй, единственная цена, которую пришлось за это заплатить - это несколько бессонных ночей, потраченных на то, чтобы сшить оригинальный костюм.

В этом году тема детского праздника - фентези. И здесь кто во что горазд, полёт фантазии ничем не ограничен.
- Мы представляем, что будет огромное дерево, там живут тролли. Они выйдут купаться на речку и их настигнут злые бергены, но деревья с цветами их спасут.
- Я эльф волшебный! Я колдую воду!
- Если бы ты была не гусеницей, кем бы хотела быть? - Единорогом!

Погода к торжеству детства оказалась неласкова: с неба периодически капало, под костюмами у малышни теплые куртки и колготки. Особенно беспощадным к участникам был ветер.

Семья Тарасенко в карнавале участвует не первый год. И костюмы выбирали, зная капризы июньской погоды.
- С праздником! С Днём защиты детей! Ну и по традиции, у нас такая замечательная погода в Сибири, Новый год заодно отметим!

Завершилось шествие концертом на театральной площади. Но сами праздничные мероприятия сегодня будут идти весь день, их ярким итогом станет салют в 22.45 на острове Татышев.

Анастасия ЦЫГАНКОВА





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