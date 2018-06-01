НОВОСТИ | Общество













01.06.18 11:47 В парке имени 1 Мая откроют сезон массовых оздоровительных зарядок





Фото В полдень в Красноярском парке имени 1 Мая откроют сезон массовых оздоровительных зарядок для горожан. Первая зарядка начнется у фонтана. В дальнейшем зарядки будут проходить каждую неделю по вторникам с 18.00.











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