НОВОСТИ | Общество













01.06.18 09:57 В одном из скверов Красноярска высадили более 200 кустов сирени и молодые березы





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Житель дома №49 ул. Республики Зоя: "Мне очень нравится наш сквер и мне очень понравилась эта инициатива, что ещё и ещё его будут озеленять".

Житель дома №49 ул. Республики Артём: "Мне кажется, это добрая традиция соседства, когда соседи вместе что-то делают, благоустраивают территорию перед домом. Мне кажется это очень круто".



Чтобы саженцы прижились, нужно делать всё строго по технологии: в лунку чернозем, ведро воды, а затем само дерево. Вместе с жителями здесь работают сотрудники красноярских компаний.

Директор красноярской ТЭЦ-2 СГК Олег Бубновский: "Например, одно средневозрастное дерево, среднестатистическое, вырабатывает кислорода столько, сколько необходимо трем людям для жизнедеятельности в течение суток".



Экомарафоны "Зеленой дружины СГК" позволяют горожанам повлиять на улучшение экологической ситуации не только во дворе, но и в городе. Мероприятия проходят при поддержке Сибирской генерирующей компании. С 2015 года на территории Красноярска дружинники высадили более трёх тысяч молодых деревьев и кустарников.

Глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук: "200 кустов сирени мы посадим, запах здесь неимоверный будет. Это приятно. И хочется, чтобы эти жители открыли свои "клетушки", вышли на улицу, поливали эти деревья, следили за ними. Мы не будем работать все в одностороннем порядке. Только вместе бизнес, население и власть, мы можем что-то изменить в этом городе".



Теперь у жителей дома появилась своя аллея из сирени и живая изгородь от автомобильного транспорта.



Сквер у дома №49 на улице Республики изменился до неузнаваемости. Там прошла акция общественной организации «Зеленая дружина СГК». Зоя и Артем из разных подъездов и даже разных поколений, но сегодня объединились ради одной идеи.Житель дома №49 ул. Республики Зоя: "Мне очень нравится наш сквер и мне очень понравилась эта инициатива, что ещё и ещё его будут озеленять".Житель дома №49 ул. Республики Артём: "Мне кажется, это добрая традиция соседства, когда соседи вместе что-то делают, благоустраивают территорию перед домом. Мне кажется это очень круто".Чтобы саженцы прижились, нужно делать всё строго по технологии: в лунку чернозем, ведро воды, а затем само дерево. Вместе с жителями здесь работают сотрудники красноярских компаний.Директор красноярской ТЭЦ-2 СГК Олег Бубновский: "Например, одно средневозрастное дерево, среднестатистическое, вырабатывает кислорода столько, сколько необходимо трем людям для жизнедеятельности в течение суток".Экомарафоны "Зеленой дружины СГК" позволяют горожанам повлиять на улучшение экологической ситуации не только во дворе, но и в городе. Мероприятия проходят при поддержке Сибирской генерирующей компании. С 2015 года на территории Красноярска дружинники высадили более трёх тысяч молодых деревьев и кустарников.Глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук: "200 кустов сирени мы посадим, запах здесь неимоверный будет. Это приятно. И хочется, чтобы эти жители открыли свои "клетушки", вышли на улицу, поливали эти деревья, следили за ними. Мы не будем работать все в одностороннем порядке. Только вместе бизнес, население и власть, мы можем что-то изменить в этом городе".Теперь у жителей дома появилась своя аллея из сирени и живая изгородь от автомобильного транспорта. Александр ЧЕРКАШИН















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