ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.06.18 09:57 В одном из скверов Красноярска высадили более 200 кустов сирени и молодые березы



Фото
Сквер у дома №49 на улице Республики изменился до неузнаваемости. Там прошла акция общественной организации «Зеленая дружина СГК». Зоя и Артем из разных подъездов и даже разных поколений, но сегодня объединились ради одной идеи.

Житель дома №49 ул. Республики Зоя: "Мне очень нравится наш сквер и мне очень понравилась эта инициатива, что ещё и ещё его будут озеленять".
Житель дома №49 ул. Республики Артём: "Мне кажется, это добрая традиция соседства, когда соседи вместе что-то делают, благоустраивают территорию перед домом. Мне кажется это очень круто".

Чтобы саженцы прижились, нужно делать всё строго по технологии: в лунку чернозем, ведро воды, а затем само дерево. Вместе с жителями здесь работают сотрудники красноярских компаний.
Директор красноярской ТЭЦ-2 СГК Олег Бубновский: "Например, одно средневозрастное дерево, среднестатистическое, вырабатывает кислорода столько, сколько необходимо трем людям для жизнедеятельности в течение суток".

Экомарафоны "Зеленой дружины СГК" позволяют горожанам повлиять на улучшение экологической ситуации не только во дворе, но и в городе. Мероприятия проходят при поддержке Сибирской генерирующей компании. С 2015 года на территории Красноярска дружинники высадили более трёх тысяч молодых деревьев и кустарников.
Глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук: "200 кустов сирени мы посадим, запах здесь неимоверный будет. Это приятно. И хочется, чтобы эти жители открыли свои "клетушки", вышли на улицу, поливали эти деревья, следили за ними. Мы не будем работать все в одностороннем порядке. Только вместе бизнес, население и власть, мы можем что-то изменить в этом городе".

Теперь у жителей дома появилась своя аллея из сирени и живая изгородь от автомобильного транспорта.

Александр ЧЕРКАШИН







АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .